بحث سبل تطوير التعاون الثقافي السوري الروسي

بحث الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الثقافة اليوم سبل تطوير العلاقات بين المؤسسات الثقافية السورية ومثيلاتها في روسيا.

واستعرضت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح خلال لقاء وفد روسي من محافظة نوفوسيبيرسك إمكانية تبادل الفرق الفنية بين الطرفين للتعرف إلى حضارات وثقافات بعضهما.

وأوضحت الوزيرة مشوح في تصريح للصحفيين أن هذا اللقاء مع وفد أهم محافظة في روسيا الاتحادية جاء إلى سورية برفقة فرقة عريقة مؤلفة من 85 مغني كورال وراقص فنون شعبية لتقدم للجمهور السوري بعضاً من تراث بلادها حيث سيكون هنالك بالمقابل زيارات لفرق سورية تراثية لتعرض على الجمهور في روسيا لوحات من فلكور بلادنا العريق.

بدوره عرض السفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف لتاريخ هذه المحافظة وما تتمتع بها من حضارات مؤكداً ضرورة تطوير العلاقات فيما يخص المجالين الإنساني والثقافي بشتى السبل المتاحة وتبادل المعارف وأشكال الفنون.

وضم الوفد كلاً من نائب محافظ نوفوسيبيرسك يوري بيتوخوف ومستشار المحافظ ميخائيل سيمونيان ومعاون نائب المحافظ البيرت ساهاكيان.