كرة رجال عامودا تستعد لمنافسات الدرجة الأولى

عامودا- عبد العظيم العبد الله

يستمر الفريق الأول بكرة القدم في نادي عامودا بتمارينه اليومية على ملاعب البلدة تحضيراً لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى الذي سينطلق الشهر المقبل، حيث ظهرت منذ التمرين الأول عزيمة لاعبي الفريق وكادرهم الفني للتأكيد على طموح الفريق في بلوغ الدوري الممتاز، وقد كان قرار مجلس الإدارة الاعتماد على أبناء النادي، سواء في الكادر التدريبي، أو في موضوع اللاعبين، أمراً ملفتاً في ظل الصعوبات والظروف المعقدة التي تواجه الفريق، ولكن رغم ذلك، رفع الجهازان الإداري والفني مع لاعبي الفريق راية التحدي للمضي في مشوار الدوري على أمل المنافسة وتحقيق آمال جماهير النادي في بلوغ دوري الكبار.

الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة في الاجتماع الرسمي قرر الاعتماد على الأسماء التالية لقيادة كرة الفريق الأول للموسم الجديد وهم: سعود قاسم مشرفاً للفريق، أحمد شكري مديراً للفريق، عيسى شيخو إدارياً عاماً ومنسقاً إعلامياً، بدر محمود مديراً فنياً، ناصر حسين مدرباً، آلان شيخموس مدرباً للحراس، حسين تمو مسؤولاً للتجهيزات.