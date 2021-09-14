مجلس محافظة الحسكة يقترح إعفاء مديرة التربية من مهامها

الحسكة – إسماعيل مطر

اقترح أعضاء مجلس محافظة الحسكة في دورتهم العادية الخامسة إعفاء مديرة التربية في الحسكة من مهامها، وأشاروا إلى أن سبب هذا المقترح يعود إلى عدد من التجاوزات والتعامل السلبي مع العاملين في القطاع التربوي والمراجعين.

وبعد أن صوت الأعضاء على مقترح الإعفاء، أوضح أحمد عويد السعيد رئيس مجلس المحافظة أن هذا التصويت لا يجوز قانوناً وفقاً لقانون الإدارة المحلية المتعلق بإعفاء مديري الدوائر الرسمية، نظراً لأن هذا التصويت على الإعفاء يشمل فقط أعضاء المكاتب التنفيذية.

من جانبه حمل غسان خليل محافظ الحسكة بعض مديري الدوائر الحكومية حالات الترهل والفساد والسمسرة، وابتزاز المواطنين، ولا سيما مديرية الأحوال المدنية الذين يتذرعون بانقطاع الشبكة، مؤكداً أن الجميع تحت القانون، وأن عملية المحاسبة مستمرة وستطال الفاسدين والمفسدين أينما كانوا ومهما كانوا، لافتاً إلى أن مياه الشرب القادمة من آبار علوك وصلت الحمة مساء أمس، وأنه تم ضخ المياه إلى الأحياء وفقاً للبرنامج المحدد الذي وضعته مؤسسة المياه.

من جانبهم أكد الأعضاء على ضرورة تأمين مكان مناسب لأمانات الاحوال المدنية من أجل تخفيف الاكتضاض الازدحام الحاصل في مقر النفوس، والإسراع في إنجاز معاملات المواطنين وتأمين مستلزمات العملية التعليمية من أمكنة وكوادر تعليمية وتربوية، وكتب مدرسية، والعمل على تأمين استراحة مناسبة للمسافرين في مطار القامشلي الدولي .