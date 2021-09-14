نصر الله: المحروقات الإيرانية وصلت مرفأ بانياس وتصل لبنان الخميس المقبل

أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وصول الباخرة الأولى المحملة بالمحروقات الإيرانية إلى مرفأ بانياس أمس موضحاً أنه سيتم نقلها عبر الصهاريج يوم الخميس المقبل إلى لبنان.

وقال السيد نصر الله في كلمة نقلتها قناة المنار إن” الباخرة الأولى وصلت الى مرفأ بانياس أمس وبدأت بتفريغ الحمولة وقد تنتهي اليوم من التفريغ على أن يبدأ نقل هذه المادة الى البقاع يوم الخميس المقبل ليتم توزيعها بعد ذلك” موجهاً الشكر للقيادة السورية على دعمها ومساندتها وتسهيلها وتفهمها ومساهمتها في نجاح هذه العملية.

وأشار السيد نصر الله إلى أن هناك من اعتبر الوعد باستقدام المشتقات النفطية إلى لبنان أنه للاستهلاك الشعبي والإعلامي فقط وأنه غير قابل للتحقيق حيث راهن أصحابه على “إسرائيل” لكن الوعد تحقق وسقطت كل الرهانات.

ورحب السيد نصر الله بزيارة الوفد اللبناني الرسمي مؤخراً لسورية التي تعاطت بـ “انفتاح ومحبة على الرغم من دقة الموضوع”.

وأضاف السيد نصر الله “أقول للأمريكيين كما خابت كل رهاناتكم وفشلت كل سياساتكم وتكسرت كل مؤامراتكم ستفشلون وستخيبون وستبقى المعادلة الذهبية (الجيش والشعب والمقاومة) التي تحفظ لبنان في أمنه الداخلي وفي حدوده وتثبت معادلات الردع وتحمي كل ما له صلة بهذا البلد”.

وفيما يتعلق بعملية نفق الحرية في فلسطين المحتلة أكد السيد نصر الله أن لهذه العملية التي قام بها أبطال ومقاومون فلسطينيون دلالات كبيرة ومهمة جداً عبرت عن الإبداع والاقدام والعمل الجاد والإصرار الفلسطيني على الحرية والتحرير على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين.

وأكد السيد نصر الله أن اعتقال الأسرى الأربعة لا يقلل من نجاح العملية وأن مسؤولية حماية الاثنين الباقيين تقع على عاتق كل الفلسطينيين.

وأشار إلى أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان موضحاً أن الشعب اللبناني يتطلع إلى أن تقوم الحكومة بالانقاذ والاصلاح لأن البلد أصبح في قلب الانهيار مؤكداً تأييده التحضير للانتخابات النيابية والبلدية وإجراءها في موعدها.