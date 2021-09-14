وزير الداخلية الباكستاني يبحث مع السفير عبيد تعزيز التعاون بين سورية وباكستان

بحث وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد مع القائم بأعمال سفارة سورية في إسلام آباد السفير مازن عبيد سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين سورية وباكستان في مختلف المجالات.

ونوه الوزير أحمد بجهود العاملين في وزارة الداخلية والأجهزة الأخرى من أجل المحافظة على الأمن والأمان في ربوع سورية مؤكداً عمق العلاقات السورية الباكستانية التي تشهد تطوراً ملحوظاً مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

من جانبه قدم السفير عبيد عرضاً حول الخبرات والكفاءات العالية الموجودة لدى وزارة الداخلية والتي تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة في مواجهة الإرهاب معبراً عن التقدير لنمو مسار العلاقات السورية الباكستانية التي تشهد تطوراً في كل المجالات بما يتلائم مع تطلعات الشعبين السوري والباكستاني.