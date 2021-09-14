1400 أسير فلسطيني يبدؤون إضراباً عن الطعام يوم الجمعة القادم

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى، حيث اقتحم 117 مستوطناً المسجد من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، بينما أصيب عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المدخل الجنوبي للبلدة القديمة غرب الحرم الإبراهيمي في الخليل وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدّى إلى إصابة العشرات بينهم طلبة مدارس بحالات اختناق.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وقرية كفر عين شمال رام الله وقرية حرملة شرق بيت لحم وقرى وبلدات في مدينة الخليل ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 14 منهم.

وفي قطاع غزة المحاصر، توغّلت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في أراضي الفلسطينيين وسط القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ست آليات للاحتلال توغّلت شرق مخيم المغازي وسط القطاع وشرعت بأعمال تجريف للأراضي في المنطقة.

وتتوغل قوات الاحتلال يومياً في أراضي الفلسطينيين على أطراف قطاع غزة المحاصر وتقوم بتجريفها لحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ سنوات.

من جهة ثانية، يبدأ نحو 1400 أسير فلسطيني إضراباً عن الطعام يوم الجمعة القادم احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى في معتقلاته.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها اليوم، أنه وفي ظل هجمة الاحتلال المسعورة تجاه الأسرى في كل المعتقلات بعد تحرير ستة أسرى أنفسهم من معتقل (جلبوع) وإعادة اعتقال أربعة منهم وهم تحت التعذيب والتنكيل، قرّرت الحركة الأسيرة الدفاع عن حقها في الحياة والحرية من خلال الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام على شكل دفعات بدءاً من الجمعة المقبل تحت شعار (معركة الدفاع عن الحق).

وأشارت الهيئة إلى أن الدفعة الأولى من الإضراب ستضم 1380 أسيراً في عدة معتقلات، ومن ثم تدخل دفعات جديدة من الأسرى في هذه المعركة الثلاثاء المقبل، كما سيضرب 100 أسير عن الماء يوم الجمعة اللاحقة لبدء الإضراب.

ودعت الهيئة المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية الدولية إلى ضرورة وقف التزام الصمت تجاه ما يحصل في معتقلات الاحتلال ومحاسبة سلطاته على جرائمها تجاه آلاف الأسرى الذين يُنكّل بهم يومياً.

في الأثناء، شارك مئات الفلسطينيين بوقفة تضامنية في مدينة جنين بالضفة الغربية اليوم دعماً للأسرى وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة أمام مقر الصليب الأحمر في المدينة والتي دعت لها حركة فتح ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين صور الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من معتقل “جلبوع” واللافتات المطالبة بتوفير الحماية الدولية للأسرى في معتقلات الاحتلال.

وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة إلى مديرة مكتب الصليب الأحمر ديما محاجنة تطالب بالعمل لإنقاذ حياة الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم والتدخل الفوري لوقف سلطات الاحتلال إجراءاتها التعسفية وعمليات النقل والتنكيل التي تنفذها بحق الأسرى.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية إلى التدخل وتطبيق القانون الدولي الإنساني والإفراج الفوري عن الأسرى وإنقاذ حياتهم.