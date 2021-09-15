“أبناء المستقبل” أفضل فيلم في مهرجان hope الدولي

حاز فيلم “أبناء المستقبل” سيناريو وإخراج حسام حمود على جائزة أفضل فيلم في مهرجان hope الدولي في استوكهولم- السويد عن فئة الأفلام الروائية القصيرة، والمهرجان خاصّ بقضايا الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وشارك فيه نحو 400 فيلم من ٣٤ دولة.

وعبَّر المخرج حسام حمود في تصريحه لـ”البعث” عن سعادته بهذه الجائزة التي لم يتوقعها، خاصة وأنه الفيلم الوحيد المشارك باسم سورية، وكذلك نتيجة الظروف الإنتاجية الضعيفة التي أنجز بها الفيلم، وفي ظل وجود أفلام قوية منافسة وأفلام حاصلة على جوائز في مهرجانات أخرى، مبيناً أنه لم يفكر بأن يشارك الفيلم في أي مهرجان لولا تشجيع أحد الأصدقاء المخرجين على المشاركة بعد أن كان قد شاهده بالمصادفة، مشيراً إلى أنه أنجز الفيلم العام الماضي في مدينة حلب بدافع إنساني كونه يتناول حالة متلازمة داون والتوحد، إذ يدعو الفيلم المجتمع إلى نظرة مختلفة في التعامل مع هذه الحالات التي يجب أن توفَّر لها العناية الجيدة ليصبح أصحابها أشخاصاً فاعلين في المجتمع.

يُذكر أنه في رصيد المخرج حمود مجموعة من الأعمال الروائية الطويلة، وقد حاز فيلمه “الموت حباً” على الجائزة الذهبية من مهرجان بيروت الدولي للسينما والتلفزيون، وهو من بطولة سوزان نجم الدين، صباح الجزائري، حسام تحسين بيك، وغيرهم، في حين يعدّ “أبناء المستقبل” فيلمه القصير الثالث.

الفيلم من بطولة: محمد حسن البيك، نور سكري، والنجوم سلوى جميل، مروان غريواتي، سوسن إسماعيل، تصوير ومونتاج أحمد نعمة، مساعد مخرج حسن طحان.

أمينة عباس