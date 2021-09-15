خمس مغنين أوبراليين في ضيافة الفرقة السيمفونية الوطنية السورية

تبدأ الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة قائدها الأساسي المايسترو ميساك باغبودريان موسمها الجديد بأمسية ضخمة مساء اليوم الخميس على مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون تمام الساعة الثامنة، حيث تستضيف بعض الأصوات العالمية، وهم ستيفان سينيشان وبيليز كارارمن فرنسا ولور كاترين بييرز“من بلجيكاوالسوري المقيم في فرنسا واثق سلمان والسورية المقيمة في سويسرا سمية الحلاق، والبرنامج يتضمن آريات من أوبرات عالمية وبعض الثنائيات بين المغنين، وفي الختام هناك مشهد مشترك يلتقي فيه كل المغنين.