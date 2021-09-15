مباحثات سورية روسية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

تركزت جلسة المباحثات التي عقدت اليوم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم والنائب الأول لرئيس محافظة نوفوسيبيرسك الروسية يوري بيتوخوف على سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون العلمي المشترك.

وأكد الجانبان على زيادة التعاون في مجال البحث العلمي وتفعيل الاتفاقيات بين الجامعات السورية والروسية وتعزيز التواصل الدائم في هذا المجال ودعم تعليم اللغة الروسية في سورية وبناء القدرات في الاختصاصات الطبية والهندسية والعلوم الأخرى.

ونوه الوزير إبراهيم بالعلاقات المتميزة بين سورية وروسيا على المستويات كافة معرباً عن أمله بتوقيع مزيد من اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات الروسية ولا سيما جامعة نوفوسيبيرسك التي تدرس الاختصاصات العلمية التقنية والحيوية الحديثة وعلوم الأرض والجيولوجيا وكذلك التعاون المشترك في الإشراف على طلاب الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه وتبادل الأساتذة وزيادة المنح الدراسية.

بدوره أكد بيتوخوف الاستعداد لقبول الطلاب السوريين الراغبين بالدراسة في روسيا سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا وكذلك تقديم الدعم لتشكيل بنية تحتية لتكنولوجيات جديدة وحاضنات تقانية ومراكز هندسية متطورة في سورية.

حضر جلسة المباحثات الممثل الخاص للرئيس الروسي سفير روسيا الاتحادية بدمشق ألكسندر يفيموف والوفد الروسي المرافق لبيتوخوف ومن الجانب السوري معاونو وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة.