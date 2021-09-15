2460 مواطناً أخذوا لقاح كورونا بالقنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

تشهد الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة القنيطرة إقبالاً متزايداً من المواطنين على المراكز التسعة المعتمدة في مستشفى الشهيد ممدوح أباظة، والمراكز الصحية في حضر والكوم ونبع الصخر وجديدة الفضل والسيدة زينب والكسوة وسبينة ومخيم الوافدين للحصول على اللقاح فوراً ودون دور أو تسجيل مسبق منذ انطلاق الحملة في الخامس من الشهر الحالي.

وأوضح مدير الصحة الدكتور عوض العلي أن بدء العام الدراسي، وتغيّر الطقس شكّلا حافزاً لدى المواطنين للحصول على اللقاح، حيث ارتفع عدد الذين تم تطعيمهم لحوالي /٢٤٦٠/ مواطناً، بينما دعت الدكتورة إيمان اليوسف، رئيسة دائرة البرامج الصحية بمديرية صحة القنيطرة، جميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً للحصول على اللقاح المجاني المتوافر في المراكز الصحية المعتمدة في المحافظة، مؤكدة أنه آمن وفعّال في الحماية من الإصابة الشديدة التي تستدعي دخول المستشفى، وأن آثاره الجانبية طفيفة ومؤقتة.

وحول جاهزية مستشفى الشهيد ممدوح أباظة في حال ازدياد الإصابات، ذكر المدير العام للمستشفى الدكتور حسن عرسان بأن غرف العزل والعناية جاهزة طبياً وتمريضياً وفنياً، وحذّر عرسان من التراخي بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، مؤكداً ضرورة ارتداء الكمامة، والابتعاد عن أماكن الازدحام، والتزام التعقيم، وغسل الأيدي باستمرار، داعياً المواطنين للحصول على اللقاح لكسر حلقة انتشار الفيروس.