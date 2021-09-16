40 شركة في المعرض التخصصي للاتصالات بحلب

حلب- معن الغادري

بمشاركة /40/ شركة محلية وأجنبية متخصّصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انطلقت في حلب فعاليات “المعرض التخصصي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (إكسبو تك حلب).

وبيّن علاء الدين مؤذن عضو المكتب التنفيذي أن هذا المعرض يعتبر فرصة مهمة للمتخصصين والمواطنين للاطلاع على أحدث التطبيقات والتقنيات المستخدمة في مجال المعلوماتية، وملتقى لتبادل الخبرات ونقل المعلومات والمعرفة في عالم التكنولوجيا والبرمجيات والتطبيقات الخاصة بالحواسيب والهواتف الذكية.

من جانبه أوضح مدير عام شركة الثقة للمعارض “وسيم ناشد” المنظمة للمعرض أن حلب تحتضن أول معرض تخصصي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة حوالي 40 شركة محلية تعمل في قطاع الاتصالات وأخرى في البرمجيات إضافة إلى المصارف، مبيناً أن المعرض يشكل فرصة للمختصين والشركات التجارية والصناعية والزوار لمواكبة أحدث التطورات التقنية والاستفادة منها وتعميمها بشكل أوسع على مختلف مناحي الحياة، لافتاً إلى أن المعرض يتضمن أربعة اختصاصات تشمل: البرمجيات- الاتصالات- التكنولوجيا- واختصاص الخدمات الذي يضمّ شركات التسويق الإلكتروني والمعاهد ومراكز التدريب الفني والمهني وشركات التأمين والمصارف.

وأشار عدد من المشاركين في المعرض إلى أن العالم يشهد ثورة حقيقية في الاتصالات والمعلومات، وعملية النهوض والبناء تقتضي أن نواكب هذا التطور ونطلع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومشاركتنا في المعرض تأتي ضمن هذا السياق لنكون شركاء في عملية البناء وفق أحدث التقنيات التكنولوجيا والبرمجيات والاتصالات والتي تشكل الأساس والشريان الحيوي لأي عملية إنتاجية.

ويرافق المعرض الذي يستمر 3 أيام برنامج علمي بالتنسيق مع الجمعية السورية للمعلوماتية يتضمن عدداً من المحاضرات التخصصية في مجال المعلوماتية والبرمجيات.