استطلاع: شعبية بايدن في أدنى مستوياتها

أظهر استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه اليوم أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت إلى أدنى مستوى خلال رئاسته مع تزايد انتقاد الأمريكيين لسياساته في ملفات مختلفة.

وأعرب 51 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته رويترز إبسوس يومي الـ 15 والـ 16 من الشهر الجاري عن عدم رضاهم عن أداء بايدن بينما أبدى 44 بالمئة فقط تأييدهم لأدائه.

وتتزايد الانتقادات لطريقة تعامل بايدن مع جائحة كورونا مع ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس في أنحاء البلاد حيث تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا بإجمالي إصابات بلغ 42 مليوناً و634054 ووفيات بلغ 688486 حالة.

وتتراجع شعبية الرئيس الأمريكي أيضاً منذ منتصف آب بعد تداعيات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.