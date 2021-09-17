انطلاق عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الدوما الروسي

انطلقت صباح اليوم عملية الاقتراع لانتخابات الدور التشريعي الثامن لمجلس الدوما الروسي في عموم أنحاء البلاد وممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في 144 بلداً في العالم والتي تستمر حتى مساء الأحد القادم.

ويبلغ عدد المواطنين الروس الذين يحق لهم الانتخاب 110 ملايين يدلون بأصواتهم في 96 ألف مركز في الانتخابات التي يتنافس فيها 14 حزباً على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.

وتجري الانتخابات في روسيا بموجب النظام المختلط أي انتخاب 225 نائباً وفق القوائم الحزبية و225 حسب الترشيحات الفردية في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد.

ويشرف على سير الانتخابات 413 ألف مراقب من روسيا من مختلف الأحزاب المشاركة و250 مراقباً دولياً يمثلون 55 بلداً في العالم بينهم عضو مجلس الشعب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الروسية باسم سودان إضافة إلى مراقبين عن منظمات دولية منها الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الوقت الذي رفضت فيه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قبول الدعوة.

ودعا الرئيس فلاديمير بوتين عشية الانتخابات مواطني روسيا إلى المشاركة بصورة فعالة مؤكداً أن “المعنى الأسمى للانتخابات يكمن في التعبير عن إرادة الشعب وتحقيق الاستحقاق الدستوري للمواطنين في تحديد مسارات تطور البلاد”.

وقال بوتين: “العالم المعاصر معقد ويتغير بسرعة وهو ما يخلق تحديات جديدة ولكنه يتيح لنا إمكانيات واسعة والمطلوب برلمان قوي يعمل على تحقيق مصالح روسيا وشعبها وخدمة مواطنيها”.

وانطلقت في وقت سابق عملية الاقتراع في انتخابات الدوما في مناطق الشرق الأقصى من روسيا.