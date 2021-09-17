ديربي منتظر في إنكلترا وكلاسيكو إيطالي بين الميلان واليوفي

تعاود مساء اليوم الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى نشاطها بعد جولة من المباريات المثيرة في دوري الأبطال، وسنشهد هذا الأسبوع ثلاث مباريات من العيار الثقيل تروي ظمأ محبي كرة القدم، وأولها كالعادة في الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز، بين تشيلسي وتوتنهام، في ديربي لندني هو الأقوى منذ سنوات بعد استعادة كلّ من الفريقين ألقه وخاصة البلوز، ويدخل تشيلسي المباراة من أجل البقاء داخل دائرة المنافسة على لقب الدوري منافساً مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول العائد بقوة إلى الطليعة، لكن ما يميّز هذه المباراة بحق هو فرادتها كونها أول مباراة كرة قدم في العالم “خالية من الكربون”، فعبر الدرّاجات أو وسائل النقل العام، سيذهب المشجعون إلى ملعب توتنهام هوتسبير، والطعام المقدّم سيكون نباتياً فقط، أما لاعبو الفريقين فسيصلون إلى أرضية الملعب على متن حافلات تعمل بالوقود الحيوي، كما سيشربون الماء عبر زجاجات أكثر استدامة بدلاً من الزجاجات البلاستيكية، ومن المعلوم أن نادي توتنهام حصل على لقب “النادي الأكثر خضرة” في الدوري الإنكليزي الممتاز في وقت سابق من هذا العام.

وفي الدوري الإيطالي، ستشهد الجولة الرابعة كلاسيكو منتظراً بين ميلان ويوفنتوس، حيث يتميّز الفريقان بأنهما من أكبر الفرق في تاريخ الكرة الإيطالية من حيث الجماهيرية، ويعتبر نادي ميلان أكثر الأندية الإيطالية تتويجاً بالألقاب الأوروبية وثاني أكثر من حصل على لقب الدوري الإيطالي، بينما يوفنتوس هو أكثر الأندية الإيطالية تتويجاً بالألقاب المحلية، والفريق الوحيد الذي حقّق كل البطولات الأوروبية.

وتقام المباراة على أرضية ملعب أليانز ستاديوم معقل البيانكونيري، ويحتلّ ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة، وسيدخل الميلان رغم خسارته في مباراته الملحمية في دوري الأبطال أمام ليفربول بمعنويات مرتفعة، فهو قدم مستوى عالياً يليق بسمعته، ما يجعل مهمة اليوفي معقدةً، خاصةً وأن السيدة العجوز ما زال يبحث عن هويته هذا الموسم بعد انطلاقةٍ تعتبر الأسوأ في تاريخه.

إسبانياً، يلتقي ريال مدريد نظيره فالنسيا في قمة الجولة الخامسة من الليغا، مباراة يهدف من خلالها المرينغي لتحقيق نتيجة إيجابية، ويواصل تحقيق الانتصارات، وذلك من أجل الحفاظ على التواجد في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، وخاصة في ظل المنافسة الشرسة بينه وبين أتلتيكو مدريد، وتقام المباراة على ملعب المستايا حيث التاريخ يلعب لمصلحة الملكي المنتشي بانتصارٍ مهمّ أمام الإنتر في دوري الأبطال، لكن هذا لايعني أن طريق النقاط الثلاث ستكون ممهدةً بالكامل، فالمنافس يحتلّ المركز الثاني على جدول الترتيب وهو يمنّي النفس بالعودة إلى الأمجاد، لذا سيبذل قصارى جهده لإيقاف خطورة بنزيما ورفاقه.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي (الجولة الخامسة)

مباريات اليوم: نيوكاسل- ليدز يونايتد 10 مساءً.

مباريات الغد: ولفرهامبتون– برينتفورد 2.30 ظهراً، بيرنلي– أرسنال، ليفربول- كريستال بالاس، مانشستر سيتي– ساوثامبتون، نورويتش– واتفورد 5 عصراً، أستون فيلا– إيفرتون 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: برايتون- ليستر سيتي، وست هام- مانشستر يونايتد 4 عصراً، توتنهام– تشيلسي 7.30 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة الرابعة)

مباريات اليوم: ساسولو– تورينو 9.45 مساءً.

مباريات الغد: جنوى– فيورنتينا 4 عصراً، إنتر– بولونيا 7 مساءً، ساليرنيتانا– أتالانتا 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: إمبولي– سامبدوريا 1.30 مساءً، فينيتسيا– سبيزيا 4 عصراً، هيلاس– روما، لاتسيو– كالياري 7 مساءً، يوفنتوس– ميلان 9.45 مساءً.

مباريات الاثنين: أودينيزي- نابولي 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة الخامسة)

مباريات اليوم: سيلتا فيغو– قادش 10 مساءً.

مباريات الغد: رايو فاييكانو– خيتافي 3 عصراً، أتلتيكو مدريد- أتلتيك بلباو 5.15 عصراً، إلتشي– ليفانتي 7.30 مساءً، ديبورتيفو ألافيس– أوساسونا 10 مساءً.

مباريات الأحد: مايوركا– فياريال 3 عصراً، ريال سوسيداد– إشبيلية 5.15 عصراً، ريال بيتيس– إسبانيول 7.30 مساءً، فالنسيا- ريال مدريد 10 مساءً.

مباريات الاثنين: برشلونة– غرناطة 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– التقى تشيلسي وتوتنهام 67 مرة في ديربي لندن في كل المسابقات مع تفوق واضح للبلوز على السبيرز في تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين، حيث عرف تشيلسي طعم الفوز على توتنهام في 35 مباراة سابقة مع حضور التعادل بينهما في 20 مباراة في كل المسابقات، أما توتنهام فلم يعرف الفوز على تشيلسي إلا في 12 مناسبة فقط كان آخرها في كانون الثاني 2019 بهدف دون رد في نصف نهائي كأس الرابطة.

– التقى يوفنتوس وميلان في بطولة الدوري الإيطالي بجميع مسمياتها في 203 مباريات حقق يوفنتوس 80 فوزاً وسجل 298 هدفاً في شباك ميلان، بينما فاز ميلان في 63 لقاء وأحرز 270 هدفاً في شباك يوفنتوس وانتهت 60 مباراة بالتعادل.

– شهدت آخر 10 مواجهات بين ريال مدريد وفالنسيا في جميع المسابقات فوز الريال 6 مرات، وفوز فالنسيا لمرتين، وتعادلا في مناسبتين فقط عامي 2017 و2019، ولم يفز فالنسيا أمام الريال على ملعب المستايا منذ نيسان 2019.