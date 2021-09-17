“قسد” العميلة تحاصر مناطق سكنية في الحسكة وتختطف عدداً من الرجال وكبار السن

في إطار جرائمها المتواصلة بحق الأهالي في المناطق التي تسيطر عليها حاصر عملاء “قسد” بالعربات المدرعة وسيارات الدفع الرباعي المزودة بالرشاشات مناطق الفلاح والطوشان ومناطق أخرى شرق حي غويران في مدينة الحسكة وداهمت منازل المواطنين واختطفت عدداً من الرجال وكبار السن” واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأطلق عدد من مسلحي الميليشيا النار بكثافة وعشوائية باتجاه المنازل لترهيب الأهالي وإجبارهم على البقاء في منازلهم ما أدى إلى حالة هلع ولا سيما بين الأطفال والنساء.

وصعدت ميليشيا “قسد” بدعم من الاحتلال الأمريكي عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً لإجبارهم على القتال في صفوفها.

انفجار شاحنة مفخخة في مدينة الباب

وفي ريف حلب الشمالي الشرقي أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار شاحنة مفخخة بعد ظهر اليوم على أطراف حي زمام داخل مدينة الباب ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص ووقوع أضرار مادية كبيرة بالممتلكات في محيط الانفجار.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من المصابين جروحهم خطيرة.

وتنتشر في المناطق التي توجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين فيها.