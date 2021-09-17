قمة المتصدرين وديربي اللاذقية في واجهة مباريات الدوري الممتاز

وفي لقاء لا يقلّ إثارة سيحتضن ملعب الباسل في اللاذقية عند الرابعة من عصر اليوم ديربي المدينة بين تشرين الرابع (5نقاط) وجاره حطين الثامن (4نقاط)، وعلى الرغم من الندية الحاضرة في كل اللقاءات بينهما، إلا أن ظروف الفريقين لا تبدو مبشّرة وخاصة من النواحي المالية والإدارية، وإن كان تشرين يعيش واقعاً أفضل ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ لديهم خبرة المسابقة عكس لاعبي حطين. وإلى حماة يرحل الجيش الثالث (5نقاط) لملاقاة النواعير الثاني عشر (نقطتان) في مواجهة محفوفة بالمخاطر للضيوف في ظل الأداء غير المستقر الذي يقدمونه، ومع وجود رغبة من أزرق العاصي لتعويض سلسلة النتائج السلبية التي مرّ بها. الوثبة رابع الترتيب (5نقاط) من جهته يستقبل على أرض ملعب الباسل في حمص فريق الفتوة الحادي عشر(نقطتان)، ساعياً لاستغلال الوضعية غير المثالية للضيوف من الناحية الفنية.