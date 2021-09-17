وفاة مخترع الآلة الحاسبة والكمبيوترات

توفي المخترع البريطاني كلايف سنكلير الذي ابتكر الآلة الحاسبة المحمولة والكمبيوترات المنزلية رخيصة الثمن عن عمر ناهز 81 عاماً، وذلك في منزله بلندن بعد صراع مع السرطان لأكثر من 10 سنوات.

وكان سنكلير يعمل على ابتكارات جديدة الأسبوع الماضي“لأن هذا ما كان يستهويه” بحسب ما كشفت ابنته، وأضافت: “كان مبتكراً ومبدعاً، وكان الأمر بمثابة مغامرة شيقة له، وكان ذاك شغفه”.

ومن أبرز ابتكارات سنكلير الآلة الحاسبة الإلكترونية المحمولة سنة 1972 وكمبيوتر “سنكلير زد إكس 80” الذي أطلق سنة 1980 وكان يباع في تلك الفترة بما يقارب 100 جنيه إسترليني والذي ساهم بتعميم الحوسبة في أوساط الأسر في بريطانيا والخارج.