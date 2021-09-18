اجتماع موسع لدراسة واقع نادي الجهاد

القامشلي- عبد العظيم العبد الله

بعد الصعوبات التي واجهت نادي الجهاد خلال الفترة الماضية، عقد الرفيق عبد الله الخليل عضو قيادة فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب والرياضة، اجتماعاً موسعاً مع إدارة النادي لإيجاد الحلول المناسبة لإنجاح مسيرة فرقه، وذلك في مقر شعبة الحزب في القامشلي.

الخليل أكد بأن نادي الجهاد يملك سجلاً وتاريخاً مشرفاً، وكان ولايزال داعما دائما للمنتخبات الوطنية، ويستحق الاهتمام والدعم، واعدا بأن يتم التنسيق والعمل مع المعنيين لتذليل كافة الصعوبات، وتتمّ معالجة بعض القضايا على وجه السرعة، خاصة فيما يتعلق بموضوع فريق شباب النادي المشارك في الدوري الممتاز بكرة القدم.

وأشار رئيس مكتب الشباب والرياضة بأن أبواب فرع الحزب مفتوحة بشكل دائم لإدارة وكوادر وجماهير نادي الجهاد، وسيكون التعاون والعمل يومياً من أجل مسيرة النادي بكافة فئاته وألعابه.

من جهتها عبرت إدارة النادي عن ارتياحها وتقديرها للاجتماع المثمر مع القيادة السياسية، كون العديد من المواضيع التي نوقشت باهتمام وجدية تمت معالجتها بسرعة، منوهة بأن تكثيف مباريات شباب النادي كانت إحدى أهم مطالب النادي وجماهيره.