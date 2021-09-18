الاقتراع في انتخابات الدوما مستمر لليوم الثاني.. ولجنة الانتخابات ترصد هجمات إلكترونية عن بعد

أعلن المكتب الاجتماعي لمراقبة الانتخابات في العاصمة الروسية موسكو عن فتح باب 3638 مركز اقتراع اليوم أمام الناخبين وذلك في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الدوما الروسي.

وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر على حسابه في تليغرام.. تم فتح جميع الـ 3638 مركز اقتراع وهي جاهزة لاستقبال الناخبين.

من جهته قال رئيس المكتب أليكسي فينيديكتوف إن نسبة مشاركة الناخبين بما في ذلك عبر الإنترنت في اليوم الأول من الانتخابات بلغت في موسكو 07ر23 بالمئة مضيفا “إن نحو 7 بالمئة من الناخبين صوتوا في الانتخابات شخصيا فيما استخدم 16 بالمئة من الناخبين إمكانية الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت”.

وكشف فينيديكتوف، إن هجمات ألكترونية “DDoS” يجري تنفيذها اليوم تستهدف نظام التصويت الإلكتروني عن بُعد.

وأكد فينيديكتوف أن الهجمات التي تم رصدها لم تؤثر على نظام التصويت عن بعد في الانتخابات البرلمانية الروسية الحالية، وأن العمل مستمر بشكل طبيعي.

وقال فينيديكتوف “إن الهجمات الإلكترونية تسببت في انتظار الناخبين لفترة أطول، أي بأكثر من 5 دقائق”.

وبقرار من لجنة الانتخابات المركزية الروسية تجري انتخابات مجلس الدوما في روسيا في الفترة ما بين 17 و19 أيلول الجاري بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية والمحلية ويجري الاقتراع عبر الإنترنت هذا العام في موسكو و6 مقاطعات أخرى.

في سياق متصل، كشفت خدمة مراقبة التصويت عبر الإنترنت في العاصمة الروسية اليوم أن أكثر من مليون شخص أدلوا بأصواتهم عبر الانترنت بموسكو في اليوم الأول لانتخابات الدور التشريعي الثامن لمجلس الدوما الروسي والتي تستمر حتى مساء غد الأحد.

ولفتت خدمة مراقبة التصويت عبر الإنترنت في بياناتها وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك إلى مشاركة نحو 2ر1 مليون شخص في التصويت الإلكتروني في موسكو في يوم الانتخابات الأول موضحة أن هذه الأصوات شملت كلاً من الدائرة الانتخابية الفيدرالية الكبرى والدوائر الانتخابية الصغرى.

وتجرى الانتخابات في روسيا بموجب النظام المختلط أي انتخاب 225 نائباً وفق القوائم الحزبية و225 حسب الترشيحات الفردية في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد حيث يتنافس 14 حزباً على المقاعد الـ450 في مجلس الدوما الروسي.