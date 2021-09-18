بحضور عزوز.. تكريم أبناء العمال المتفوقين

دمشق – بسام عمار

أقام اتحاد عمال دمشق حفل تكريم للطلاب المتفوقين في الشهادتين الأساسية والثانوية من أبناء العمال بحضور الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتبي العمال والفلاحين المركزيين اليوم بصالة راميتا .

الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أكد أن الاتحاد وضع خطة شاملة لخدمة الإخوة العمال وأبنائهم خارج المؤسسات والشركات والتكريم هو احد أهدافها وهو رد جزء بسيط من الجميل لعمال سورية الذين تحدوا الصعاب وظروف العمل بقوا ينتجون ويدافعون عن منشاتهم بكل أمانة وصدق مشيرا إلى أن تفوق العمال هو جزء من تفوق أبناء الشعب العربي السوري كل في موقعه وقبل هذا التفوق كان تفوق رجال الجيش العربي السوري في مختلف ميادين القتال رغم ظروف الحرب والحصار مشيرا الى ان التوفق في مثل هذه الظروف يصبح له قيمة مضافة هي قيمته الحقيقية والظروف الذي حصل فيه.

وأضاف أننا في الاتحاد نتبارك ونتشرف بهذا التفوق والذي أثبتنا من خلاله انه لن يستطيع أحدا في العالم كسر إرادة الحياة لدينا ومتابعة مسيرته.

رئيس اتحاد عمال دمشق الرفيق عدنان الطوطو ذكر أن سورية تمتلك أبناء حيروا العالم بحبهم لوطنهم واندفاعهم للذود عنه واليوم يبهرونه بتفوقهم واجتهادهم والتكريم هو شمعة جديدة تضاء والذي أصبح أحد تقاليد الاتحاد السنوية للتأكيد على تطبيق “الأمل بالعمل ”

وأضاف أننا اليوم بهذا التكريم نتكرم نحن بهذه الوجوه المبدعة والواثقة التي عملت واجتهدت وتفوقت كما تفوق آباؤها وأمهاتها في مختلف ميادين العمل وهم يقدمون مقومات الصمود الوطني غير آبهين بالتهديد والإرهاب واضعين نصب أعينهم المصلحة الوطنية مشيرا إلى انه بتفوق أبناء العمال نكمل مسيرة التفوق العلمي والعملي والذي اقتدينا به بقائدنا السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد الذي علمنا معنى الصمود والشجاعة والصلابة لنحمي بلدنا في مواجهة أشرس حرب ما زالت فصولها مستمرة حتى الآن مشددا على ان التفوق رغم أهميته يكتسب قيمة مضافة عندما يكون لابن أخ عامل أو اخت عاملة كافحا بكل جد لتربية أبنائهم التربية الوطنية.

وألقت الطالبة لين حافظ احمد كلمة باسم المتفوقين شكر فيها الاتحاد العام واتحاد عمال دمشق على التكريم والرعاية السنوية للمتفوقين.

يذكر أن عدد المتفوقين الذين تم تكريمهم بلغ 400 طالب وطالبة