بدء عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين في مدينة طفس

درعا – دعاء الرفاعي

بدأت عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري في مدينة طفس بريف درعا الغربي وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة تمهيداً لعودة كافة مؤسسات الدولة لعملها، وتأتي هذه الخطوة بعد فتح مركز التسويات تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة وإكمالا للاتفاق القاضي بإنهاء الوجود الإرهابي في محافظة درعا.

حيث وصل المئات من المسلحين منذ الصباح إلى مركز التسوية في مجلس مدينة طفس لتسوية أوضاعهم إيذانا بإعلان محافظة درعا خالية من الإرهاب وبهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أرجاء المحافظة.

مصدر ميداني أكد في تصريح ل “البعث” أن العلم السوري اليوم بات يرفرف في جميع أحياء مدينة طفس ، معتبراً أن هذا النصر السريع والكبير كان بفضل بسالة وشجاعة وتضحيات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة ، مؤكداً انتشار عناصر الجيش العربي وعناصر قوى الأمن الداخلي لإعادة الأمن والأمان وقوات الهندسة لإزالة المتفجرات والألغام من المناطق لتسهيل عودة الحياة وحركة الأهالي في البلدة.