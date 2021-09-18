رئيسي: الأمريكيون أوجدوا تنظيم (داعش) ودعموا أعماله الإرهابية في العراق وسورية

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم أن تواجد الإرهابيين في أفغانستان يشكل خطراً على المنطقة بأكملها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن رئيسي قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الطاجيكي أمام علي رحمان في العاصمة الطاجيكية دوشنبه “إن “الأمريكيين الذين أوجدوا تنظيم داعش ودعموا أعماله الإرهابية في العراق وسورية أرادوا له أن يستقر في أفغانستان” مشيراً إلى ضرورة إزالة كل ما من شأنه أن يساهم بتنامي الإرهاب في هذا البلد.

وأكد رئيسي رفض إيران لأي تيار يمكن أن يساعد في وجود جماعات إرهابية لافتاً إلى أن “الحكومة التي تشكل في أفغانستان يجب أن تكون موسعة وشاملة بما يعني مشاركة جميع القوميات والأطراف السياسية وبالتالي ستكون ممثلة للشعب الأفغاني”.

وأضاف رئيسي إن إيران وطاجيكستان تعتبران أن التدخل الأجنبي هو سبب المآسي في أفغانستان وبالتالي لا بد من منع الأجانب من التدخل في شؤونها لأنهم لم ولن يحققوا لها الأمن والاستقرار.