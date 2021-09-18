فرنسا تستدعي سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اليوم أن بلاده استدعت سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بعد إلغاء أستراليا عقداً ضخماً لشراء غواصات من باريس واستبدالها بصفقة مع الولايات المتحدة تتضمن بيعها غواصات ذات دفع نووي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن لودريان قوله في بيان: “بناء على طلب رئيس الجمهورية قررت أن أستدعي فوراً إلى باريس للتشاور سفيرينا لدى الولايات المتحدة وأستراليا” مضيفاً إن “هذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة الاستثنائية لما أعلنته أستراليا والولايات المتحدة في 15 من أيلول الجاري”.

في سياق متصل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، أن أستراليا تأسف لقرار باريس باستدعاء سفيرها للتشاور.

ونقلت صحيفة “Sydney Morning Herald” الأسترالية عن تصريح باين: “نشير بأسف إلى قرار فرنسا باستدعاء سفيرها في أستراليا للتشاور بعد القرار بشأن مشروع (الغواصات) “Attack Class”. وتتفهم أستراليا خيبة الأمل الفرنسية العميقة بسبب قرارنا هذا”.

وأضاف أن الخارجية الأسترالية تقيم عاليا علاقاتها مع فرنسا وتعتبرها شريكا مهما يضمن الاستقرار في منطقة المحيطين الهادي والهندي.

وتابع: “نأمل بالتعاون الجديد مع فرنسا في المسائل الكثيرة المهمة للطرفين وعلى أساس القيم المشتركة”.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في وقت سابق انسحاب بلاده رسمياً من صفقة شراء غواصات من فرنسا وإطلاق شراكة أمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا مشيراً إلى أن بلاده ستحصل في إطار هذه الشراكة على غواصات تعمل بالطاقة النووية.