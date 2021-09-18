لجنة الانتخابات الروسية تعلن تعرض موقعها لثلاث هجمات من الخارج

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا اليوم أن ثلاث هجمات إلكترونية من الخارج استهدفت موقعها في اليوم الأول من الاقتراع على الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس المركز الفيدرالي الروسي للحوسبة ألكسندر سوكولتشوك قوله: إن “بوابة اللجنة على الإنترنت تعرضت منذ صباح أمس لمحاولتي تدمير دامت الأولى منهما 6 ساعات والثانية دقيقتين كان هدفهما جس نقاط ضعف في البوابة” مشيراً إلى أن “الهجوم الثالث تم شنه مساء أمس على شكل حجب الخدمة الموزعة ودام نحو دقيقتين وكان قوياً نسبياً”.

من جانبها أوضحت اللجنة أن “عدد الناخبين في موسكو الذين استخدموا نظام التصويت الإلكتروني للإدلاء بأصواتهم تجاوز 1.5 مليون” لافتة إلى أن “المعطيات التي تتلقاها بشأن التصويت تشير إلى أن عملية الاقتراع تجري بهدوء”.

وكان رئيس لجنة التحقيق في حوادث التدخل الأجنبي بالشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية في مجلس الدوما فاسيلي بيسكاريف أكد أمس قيام المنظمات غير الحكومية الأمريكية بتشويه سمعة نتائج الانتخابات التشريعية في روسيا.