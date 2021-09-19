الاحتلال الأمريكي ينقل دفعة من إرهابيي “داعش” إلى قاعدته في الشدادي

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي العشرات من إرهابيي تنظيم (داعش) المحتجزين في سجون ميليشيا (قسد) في منطقة القامشلي إلى مقر قاعدة الاحتلال في الشدادي جنوب الحسكة وذلك في إطار سياستها الرامية لإعادة تدوير إرهابيي التنظيم وتدريبهم والاستثمار بهم في تنفيذ أعمال إرهابية تخدم مخططاتها في المنطقة.

وقالت مصادر خاصة إن حوامتين أمريكيتين مخصصتين لنقل الجنود هبطتا في قاعدة الاحتلال الأمريكي في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي وكان على متنهما نحو 60 إرهابياً من تنظيم (داعش) تم جلبهم من سجن ما يسمى (نافكر) بمدينة القامشلي بعد تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت المصادر إن أغلب الإرهابيين الذين تم نقلهم يحملون الجنسية العراقية وجنسيات سعودية وتونسية من بينهم متزعم ما يسمى (الشرطة) في دير الزور ومتزعم (قطاع التعليم) و(مسؤول السجون) في التنظيم.

وتعمد قوات الاحتلال الأمريكي إلى نقل إرهابيي (داعش) المحتجزين في سجون ميليشيا (قسد) إلى عدة قواعد للاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية لتدريبهم وتقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الأهالي في المنطقة ومواقع الجيش العربي السوري فيما يتم نقل أعداد منهم إلى قاعدة الاحتلال في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد التجمعات السكانية والمرافق الحيوية ومواقع الجيش العربي السوري.

جهود متواصلة لعمال وفنيي مؤسسة مياه الحسكة لصيانة محطة مياه علوك

من جهة أخرى تواصل المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة صيانة محطة مياه علوك لزيادة عدد الآبار العاملة فيها وتحسين واقع ضخ المياه إلى المشتركين على إثر إعادة تشغيل المحطة خلال الأسبوع الماضي بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر نتيجة ممارسات الاحتلال التركي.

وبين مدير عام الشركة المهندس محمود العكلة أن ورشات الصيانة مستمرة في جهود إعادة صيانة الآبار حيث استطاعت منذ بدء تشغيل المحطة ولتاريخه صيانة عشر آبار ليصبح العدد الإجمالي للآبار العاملة لتاريخه 18 بئراً إضافة إلى 4 مضخات أفقية مشيراً إلى أن الصيانات تشمل التجهيزات الكهربائية للآبار والغواطس وبعض المستلزمات الأخرى.

ولفت المهندس العكلة إلى أن المؤسسة تسعى لصيانة أكبر عدد من الآبار للوصول إلى إنتاج من المياه يقارب 80 ألف متر مكعب يومياً وهي الكميات التي تغطي حاجة مدينة الحسكة والأحياء المحيطة بها والريف الغربي وفق جدول التقنين الذي كان معمولاً به سابقاً والذي يؤمن الكميات الكافية من المياه إلى المشتركين.

يشار إلى أن عدد الآبار في مشروع علوك يبلغ 34 بئراً إضافة إلى 12 مضخة أفقية حيث يؤمن المياه لما يقارب مليون مواطن في مدينة الحسكة والريف الغربي.