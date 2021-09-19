الرئيس الأسد يقرّ منحة مالية لجرحى العمليات الحربية

أصدر الرئيس بشار الأسد أمراً بتخصيص منحة مالية تشمل جميع جرحى العمليات الحربية من قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الشعبي ممن لديهم نسبة عجز بين 40 إلى 100 بالمئة.

وقررت اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن تخصيص المنحة بحيث تكون 200 ألف ليرة لكل جريح من شريحة العجز 70 حتى 100 بالمئة، و150 ألف ليرة لكل جريح من شريحة العجز 40 حتى 69 بالمئة وتُعطى هذه المنحة لمرة واحدة على أن تُصرَف هذه المنحة من صندوق الشهداء والجرحى.

وتشمل هذه المنحة حوالي عشرين ألف جريح عمليات حربية تختلف نسب عجزهم ما بين عجز جزئي وعجز كلي.

الجدير ذكره أن جرحى العمليات الحربية ممن نسب عجزهم دون 40% هم جرحى إصابات شافية أي أن إصاباتهم لا تؤثر على قدرتهم الجسدية و لا تمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية حتى أنها لم تستلزم تسريحهم من الخدمة العسكرية وفق القانون ولذلك لم يستهدفهم مشروع جريح الوطن الذي توجه بدايةً نحو شريحة العجز الكلي وانتقل منها إلى شريحة العجز الجزئي.