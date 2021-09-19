الصين تحذر البرلمان الأوروبي من محاولة التدخل بشؤونها الداخلية

حذرت الصين البرلمان الأوروبي من محاولة التدخل في شؤونها الداخلية مجددة التأكيد على مبدأ صين واحدة وتايوان جزء منها.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشو فنغ ليان المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني قولها تعليقاً على تقرير للبرلمان الأوروبي يحتوي على محتوى سلبي متعلق بتايوان “إن الصين تعارض بشدة هذا المحتوى الذي يتناقض مع مبدأ صين واحدة الذي يتمتع بتوافق المجتمع الدولي كما يتعارض مع الالتزام الجاد الذي قطعه الجانب الأوروبي على نفسه فيما يتعلق بقضية تايوان عندما أسس علاقات دبلوماسية مع الصين”.

ودعت المتحدثة البرلمان وهيئاته إلى توخي الحذر في الأقوال والأفعال فيما يتعلق بشؤون تايوان مشددة على أن التقرير الأوروبي الجديد يشكل تدخلاً صارخاً في شؤون الصين الداخلية.

كما حذرت تشو سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني من إساءة الحكم على الوضع قائلة إن أي محاولات للاعتماد على قوى خارجية سعياً إلى “استقلال تايوان” محكوم عليها بالفشل.