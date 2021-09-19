بحضور عرونوس.. مجلس الشعب يبدأ دورته العادية الرابعة بمناقشة عمل الحكومة

بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة عمل الحكومة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.

وفي مستهل الجلسة أكد صباغ أن الجلسة خطوة جديدة واسعة نحو الأمام وتتضمن مناقشة عامة مع الحكومة حول سياساتها وأعمالها في إطار المسار التصاعدي للعمل الوطني بما يلبي تطلعات المواطنين الذين يستحقون من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لبلوغ الأفضل مشدداً على أهمية التعاون الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة الوطن والمواطن.

ولفت صباغ إلى استمرارية العمل والتعاون بين مجلسي الشعب والوزراء لتحقيق الأهداف المرسومة والمرجوة في إطار احترام كل منهما لدور الآخر ووظيفته ومهامه مبيناً أنه لا مجال لإضاعة الوقت والجهد لأن الأداء لا يقاس فقط بالنتائج وإنما أيضاً بمستوى الحماسة والاندفاع للعمل من أجل الاستجابة للحاجات والمتطلبات ومن هنا يكتسب عمل المجلس والحكومة مهام إضافية تتعلق بتعزيز التصدي الداخلي تشريعياً واقتصادياً واجتماعياَ وخدمياً.

وتوجه صباغ في ختام كلمته بتحية التقدير والاعتزاز لأبطال الجيش العربي السوري وهم يسطرون أروع ملاحم العزة والانتصار والإجلال والعرفان لأرواح الشهداء الأبرار متمنياً الشفاء العاجل للجرحى وبتحية الوفاء لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد.

وفي كلمته أمام المجلس أوضح عرنوس أن الوضع الاقتصادي والخدمي يشكل الهاجس الأهم لدى المواطن والحكومة على حد سواء خلال هذه المرحلة في ضوء الصعوبات السائدة مؤكداً أن الإسراع في تدوير العجلة الإنتاجية وإقامة المشاريع الإنتاجية من أولويات الحكومة لأن ذلك هو الطريق الأسلم لتوفير الموارد الإضافية وفرص العمل وخفض مستوى البطالة وزيادة العرض من السلع والخدمات.

وأشار عرنوس إلى جملة من المشاريع المشملة بموجب قانون الاستثمار الجديد وهي مشروع توليد 5 ميغا واط من الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية بحسياء بتكلفة 8 مليارات ليرة ومشروع منتجات صحية في المدينة الصناعية بعدرا بتكلفة 54 مليار ليرة ومشروع للطاقات المتجددة في حسياء الصناعية لإنتاج ما بين 50 و100 ميغا من الطاقة بتكلفة 150 مليار ليرة ومشروع طاقات متجددة من الألواح الشمسية بطاقة 10 ميغا في حسياء بتكلفة 13 مليار ليرة إضافة إلى مشروع للصناعات الدوائية لإنتاج الأدوية السرطانية في عدرا الصناعية بقيمة 15 مليار ليرة.

وفيما يتعلق بالمدن والمناطق الصناعية لفت عرنوس إلى أن العدد الكلي للمقاسم الصناعية والحرفية قيد الإنتاج بلغ 2040 مقسماً منها 82 مقسماً خلال العام الجاري بينما بلغ العدد الكلي للمنشآت الصناعية والحرفية قيد البناء 2594 منشأة منها 130 في العام الجاري وعدد المنشآت الصناعية والحرفية قيد الترميم 299 منشأة منها 19 في العام الجاري والمقاسم الصناعية والحرفية والإدارية المخصصة 10 آلاف و875 مقسماً.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة وتأمين المشتقات النفطية للمواطنين بين عرنوس أنه يوزع يوميا نحو 4.1 ملايين ليتر من مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 ونحو 500 ألف ليتر بنزين أوكتان 95 إضافة إلى 5.5 ملايين ليتر مازوت يومياً و70 ألف إسطوانة غاز منزلي يومياً ونحو 4 آلاف إسطوانة غاز صناعي يومياً.

يتبع..