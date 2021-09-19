تلبية لدعوة من رئيس هيئة الأركان الأردنية… العماد أيوب يقوم بزيارة رسمية إلى الأردن

تلبية لدعوة من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء يوسف الحنيطي قام العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وعقد الجانبان اجتماعاً موسعاً تم خلاله بحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين الشقيقين وآفاق تطويره والتأكيد على أهمية التنسيق حول القضايا المشتركة التي تهم البلدين ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.

ويرافق العماد أيوب في زيارته عدد من كبار ضباط القيادة العامة