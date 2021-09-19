خارطة طريق تربوية وعلمية بين “التربية ” و”أكساد”

دمشق – البعث

وقعت وزارة التربية اتفاقية تعاون علمي وبحثي مع منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة / أكساد لإجراء البحوث المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين.

وأوضح وزير التربية الدكتور دارم طباع أن الاتفاقية تنص على تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الطرفين على نحو يحقق الاستفادة من ثمار التقدم العلمي والتقانة الحديثة في مجالات الاهتمام المشترك وتطبيق الإدارة السليمة للموارد الطبيعية واستعمالاتها المستدامة.

وتضمنت الاتفاقية قيام أكساد بتقديم الخبرات العلمية والفنية لتجربة المدارس الإيكولوجية وتطبيق أساليب التنمية المستدامة وبناء الاتجاهات الإيجابية لدى المتعلمين نحو سلامة الطبيعة بمختلف مكوناتها.

وبين مدير أكساد الدكتور نصر الدين العبيد أن المنظمة ستقوم بتقديم الدعم الفني والخبرات المطلوبة في مجال بناء المناهج التي تبحث في علم البيئة – النبات – علم الحيوان- المياه- الأراضي- المناخ والتدقيق العلمي لمضامين هذه المناهج، والاستفادة من مخابر أكساد المتخصصة من أجل تطوير زراعة الحدائق المدرسية واستعمالات المياه وتنظيم مشترك للدراسات الميدانية والندوات والمؤتمرات وحلقات البحث ذات الصلة بأنشطتهما ومهامها المشتركة.

وجاء بالاتفاقية أن وزارة التربية تستعين بخبراء أكساد في مجالات إعداد خرائط الغطاء النباتي وخرائط الأراضي والمياه، وتواجد الثروة الحيوانية وتطبيق تقانات الاستشعار عن بعد التي يمكن أن تسهم في تحديث مضامين وزارة التربية في مختلف المراحل الدراسية.

واتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات المشاركة والسفر الداخلي والخارجي في الندوات والمؤتمرات وورشات العمل والاستفادة من الخبرات العلمية والفنية المتوفرة لدى الطرفين.

وشددت الاتفاقية على ضرورة تعزيز العلاقات بين سورية ممثلة بالوزارة والدول العربية الأخرى الأعضاء في أكساد، وإمكانية قيام الطرفين بتبادل المعلومات والإحصائيات والمطبوعات والوثائق العلمية التي يصدرها كل منهما ونشر الأبحاث العلمية في المجلة العربية للبيئات الجافة المحكمة التي يصدرها أكساد ونشر نتائج البحوث المشتركة باسم الطرفين واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق التأليف والنشر.

واعتبر وزير التربية أن هذه الاتفاقية ستكون خريطة طريق واضحة المعالم للتعاون المثمر والجاد والبناء بين الوزارة وأكساد في شتى المجالات.