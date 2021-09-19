منصة الغابات ومراقبة الحرائق: ارتفاع طفيف في مؤشرات خطورة انتشار الحرائق حتى الثلاثاء القادم

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد أن مؤشرات خطورة انتشار الحرائق تشير إلى ارتفاع طفيف في مؤشرات خطورة الحريق لمواقع الغابات في شمال غرب سورية ابتداءً من اليوم لغاية الثلاثاء القادم.

وأوضحت رئيس المنصة في الهيئة الدكتورة روزة قرموقة أن المنصة نشرت تحديثا لنشرتها يبين خارطة خطورة الحريق لمناطق الغابات في شمال غرب سورية للفترة من اليوم وحتى يوم الثلاثاء القادم عما كانت عليه خلال الأيام الثلاثة السابقة ويظهر انتقال بعض المساحات إلى التأثر بمستويات الخطورة المرتفعة بعد أن كانت تحت سيطرة مؤشرات الخطورة المتوسطة والمنخفضة.

وأشارت قرموقة إلى أن المنصة حذرت من أي حريق أو دخان لكون غاباتنا المتوسطية لا تزال في موسم الحرائق داعية للإبلاغ عن أي حريق فور اندلاعه على الأرقام المجانية 188 و113 مبينةً أن إعداد الخرائط يتم بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية.

ونوهت قرمومة بجهود العاملين في مديرية الحراج في جميع المحافظات وفرق حماية الغابات لاستعدادهم الدائم وجاهزيتهم في مجابهة الحريق رغم الصعوبات ووعورة مواقع الغابات.

في سياق متصل، أخمد عناصر الدفاع المدني بحمص اليوم حريقاً اندلع بمساحات من الأعشاب اليابسة وأشجار الكينا على الطريق الواصل بين بلدتي الصويري وشين بريف حمص الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني أن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً حول نشوب حريق بمساحات من الأعشاب اليابسة وأشجار الكينا على الطريق العام قرب بلدة شين وعلى الفور توجه العناصر إلى المكان وعملوا على تطويق الحريق قبل امتداده والسيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة منعا لتجدده مشيراً إلى أن سبب الحريق تساقط شرارة نارية من أحد الأعمدة الكهربائية.

وكانت فرق إطفاء حمص أخمدت أمس حريقاً بقرية عين الفوار بريف المحافظة الغربي.