وزارة الثقافة تقيم معرض الكتاب السوري ٢٠٢١

اختارت لجنة الإشراف العام على معرض الكتاب السوري برئاسة د. لبانة مشوّح وزيرة الثقافة السادس والعشرين من شهر تشرين الأول القادم ولغاية السادس من تشرين الثاني 2021 موعداً لإقامة المعرض في مكتبة الأسد الوطنية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى وزارة الثقافة.

وأكدت السيدة الوزيرة على إن معرض الكتاب السوري الذي ستقيمه الوزارة ليس بديلاً لمعرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب، وإنما تلبية لرغبة القراء والمثقفين ودور النشر في إقامة معرض للكتاب، وللاطلاع على واقع حال الكتاب السوري وتقديمه للجمهور، مشددة على التشاركية بالعمل مع الوزارات والجهات المعنية، وانتقاء الكتب بعناية وتخصص في كافة المجالات.

واستعرض المدير العام لمكتبة الأسد الوطنية أ. إياد مرشد جدول الأعمال وتفاصيل دفتر الشروط للمعرض واللجان والمخطط المقترح لبناء المعرض والتكلفة المقدرة. وناقشت اللجنة ايضاً شعار المعرض، والبرنامج الثقافي المرافق والرؤية البصرية والاعلانية.

و ضمت اللجنة كلاً من السادة: د. ثائر زين الدين المدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب، و أ. بشير عز الدين المستشار القانوني للسيد الوزيرة، وهيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين، وفادي غانم معاون المدير العام لمكتبة الأسد الوطنية، والكاتب والباحث د. خلف الجراد، ود. فاروق سليم أستاذ في جامعة حلب عضو مكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب.

وكانت إدارة معرض الكتاب السوري ٢٠٢١ قد دعت السادة الناشرين والمؤسسات الرسمية والوزارات والجامعات والمعاهد العامة والخاصة السورية إلى تقديم طلبات الاشتراك في المعرض في الفترة ما بين 13/9/2021 ولغاية 20/9/2021