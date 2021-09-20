أزياء غريبة انتشرت فى الألفينات وارتداها المشاهير

ربما يمكن تسمية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بأنه أسوأ فترة في تاريخ الموضة، فكلما درسنا هذا العقد، كلما زاد اقتناعنا بأن الاتجاهات من تلك الأوقات تم إنشاؤها فقط لجعل المرأة تبدو فظيعة، فهناك الكثير من الأزياء الغريبة التي انتشرت في هذا العقد.

في التقرير التالي يقدم موقع “برايت سايد” مجموعة من الأزياء المثيرة للجدل من تلك الفترة، بالإضافة إلى ألمع إطلالات المشاهير:

الإكسسوارات الغريبة: يمكن أن تكون إكسسوارات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الأكثر غرابة، بدءاً من الخرز البلاستيكي متعدد الألوان إلى الأقراط الضخمة والريش وأحجار الراين، وغيرها من الإكسسوارات.

الأحزمة على شكل خيوط: امتلكت كل فتاة حزاماً خيطياً مكملاً بالمسامير والزهور وأنواع أخرى من الزخارف في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

الجوارب الملونة: الجوارب الضيقة الملونة كانت شائعة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفي معظم الحالات لم تتناسب مع المظهر العام، واليوم قد يبدو الأمر غريباً للغاية.

الجيب التول: أصبحت الجيب الرقيقة من التول واحدة من النجاحات الرئيسية في تلك السنوات، وكانت الجيب التول القصيرة شائعة جداً لدرجة أن النساء البالغات لم يستطعن ​​مقاومة ارتدائها.

بنطلون برباط: بالطبع، قد تثير رؤية بنطلون برباط بدلاً من الحزام المعتاد اليوم الكثير من الأسئلة، ولكن منذ فترة وجيزة كانت تعتبر قطعة ملابس من الدرجة الأولى لأن جينفير لوبيز نفسها كانت ترتديها، وحتى ذلك الحين، كان الأشجع فقط هو من تجرأ على شرائها.