باقري: أيّ اعتداء صهيوني سيقابل بردّ حازم

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن أي اعتداء صهيوني على أراضي ومصالح البلاد سيقابل بردّ حازم.

وأشار باقري في كلمة له اليوم إلى أن جهود محور المقاومة وجميع القوى في العالم الإسلامي أوجدت واقعاً معاكساً للرغبة الأمريكية في التفرد بالهيمنة على العالم حيث أثبتت الأحداث خلال الأشهر الأخيرة فشل الاستراتيجية الأمريكية.

وقال: إن “أمريكا تصوّرت خلال العقود الثلاثة الماضية أنها قادرة على إيجاد عالم أحادي القطب تحت قيادتها وشنّت خلال هذه الفترة حروباً واعتداءات عديدة وخاصة في جنوب غرب آسيا كما حدث في أفغانستان ولبنان وتحرّك عملاؤها في اليمن ولبنان والعديد من البلدان”، مضيفاً: إن ما جرى “بأفغانستان أخيراً يشكّل مثالاً واضحاً على نهاية الحكومات التابعة التي اعتمدت على أمريكا”.

في سياق متصل، أزاح الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، الستار عن معدات جديدة لفحص وإبطال مفعول القنابل، في مراسم افتتاح معرض منجزاته الاستراتيجية.

وسلّمت دائرة الهندسة والدفاع المدني في الحرس الثوري أحدث منجزاتها في مجال كشف وفحص وإبطال مفعول القنابل والمواد المتفجرة، لقواتها في المحافظات.

وكشف الحرس الثوري عن روبوت “يونس” الغواص الذي يقوم بمهمة رصد وفحص السطوح السفلى للسفن والأبراج النفطية، وعن جهاز محمول للفحص والتفتيش البدني، ومدمّر للقنابل وأفخاخ التفجير “رعد 1” مع إمكانية تدمير العبوات المتفجرة، وكاشف المتفجرات من الجيلين “1” و”2″ مع إمكانية التحليل الميداني للمتفجرات والمخدرات، وعن أنواع أخرى من روبوتات الكشف وإبطال مفعول المتفجرات.

من جانبه، قال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي: “أثبتنا أننا نستطيع تخطي المشكلات والصعاب وخطط الأعداء الشيطانية، ونلبي احتياجاتنا بأنفسنا دون الحاجة إلى آخرين.. بهذه العقلية والاعتماد على الطاقات الداخلية استطعنا التغلب على المشكلات”.

وأضاف سلامي: “الدخول في حقول التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات البلد من خلال الأساليب التقنية كان في عداد تمنياتنا، وأصبح اليوم ضمن استراتيجيتنا الأكيدة.. العدو يمنعنا من الحصول على العلوم والتقنيات الحديثة التي يمتلكها، ونحن لن ننتظره، ونحصل عليها بأنفسنا، والعدو كان يفتعل الحروب كي نلجأ إليه لتلبية احتياجاتنا العسكرية، وكذلك فعل في الحرب الاقتصادية، وأثبتنا أننا لن نلجأ للأعداء أبداً”.

وأكمل: إيران لا تأبه بقدرات الأعداء، ونعتمد على قدراتنا وطاقاتنا الداخلية، والتوصل إلى تقنية الروبوتات المتطورة بداية لتقدمنا في مجالات دفاعية وتقنية أخرى”.

وفي الشأن الأفغاني، أكد قائد قوات الجيش الإيراني في منطقة شمال شرق البلاد العميد رضا آذريان أن الأمن مستتب على جميع الحدود الشرقية والمشتركة مع أفغانستان.

وقال آذريان للصحفيين اليوم: إن القوات المسلحة المنتشرة على الحدود الشرقية ترصد بكل قوة ويقظة مخططات الأعداء وإذا وقع منها أي خطأ فإنها ستتلقى رداً قاسياً من القوات الإيرانية.

وطمأن آذريان الشعب الإيراني موضحاً أنه لا داعي للقلق فالقوات المسلحة تراقب الحدود على مدار الساعة وجاهزة للتصدّي لأي تحرّك عدواني.