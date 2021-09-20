ببغاء يبتكر أداة تحل مشكلة إعاقته

تداولت وكالات الأنباء الأمريكية قصة جميلة عن ببغاء صغير استطاع ابتكار طريقة جديدة لتعوضه عن منقاره المبتور تساعده في تناول الطعام والقيام بعاداته اليومية كطائر. وقام الببغاء “بروس” بإيجاد حل لمشكلته، وبحسب صحيفة “نيويورك تايم” صمم الببغاء “بروس” (9 سنوات من نوع كيا) منقاراً صناعياً من خلال قلب مهام لسانه واستخدام اللسان كمنقار بديل يساعده في حياته اليومية، ويستخدم أداة مساعدة أيضاً، حيث يلتقط حصى صغيرة مناسبة، ويقوم بتمشيط ريشه بطرف الحجر.

وقام باحثون بدراسة هذه الحالة ونشروا نتائج الدراسة في مجلة “الطبيعة”، وبحسب الباحثة في الإدراك الحيواني بجامعة “أوكلاند” والمؤلفة الرئيسية للدراسة، أماليا باستوس، فإن الببغاء يسقط الحصى بعد الانتهاء منها لكنه يعود ويستخدمها مرة أخرى عند الحاجة، معتبرة أن هذه السلوك هو سلوك مدروس وهو بمثابة “اكتشاف مستقل بالنسبة لهذا الحيوان الصغير”.