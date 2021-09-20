حدث فلكي خطير يجعل الطاقة كبيرة

تشهد الأيام القليلة المقبلة عدة متغيرات فلكية قد تؤثر على مواليد الأبراج المختلفة، خاصة مع اكتمال القمر يوم 21 من أيلول الجاري والذي سيستقر في برج الحوت، الأمر الذي قد يعكس الكثير من التغيرات المزاجية والحياتية على عدة أشخاص نتيجة هذا الحدث الفلكي الهام.

وأوضحت خبيرة الأبراج جولي علي أن مع اكتمال القمر سيكون هناك نهاية لكل المتاعب وظهور كل شيء واضحاً ومكتملاً أمام أعيننا، وتابعت عن تأثير وجود القمر مكتملاً في برج الحوت سيزيد من الطاقة الرومانسية لمواليد الأبراج الفلكية، مع زيادة كبيرة في الشفافية والحاسة السادسة التي ستجعل الكثيرين من مواليد الأبراج الفلكية يستشعرون حدوث الأشياء قبل وقوعها.

وأضافت أن هذا يدفع الكثير من الأشخاص إلى السعي لحسم الكثير من العلاقات خلال الفترة القادمة حتى يصلون لكمال حياتهم العاطفية، الأمر لن يتوقف فقط على الصعيد العاطفي، بل سيمتد على الصعيد المهني الذي سيتأثر بهذا لحدث الفلكي الذي سيجعل الكثيرون يعيدون تفكيرهم قبل أخذ العديد من الخطوات الهامة والمصيرية.

وتابعت عن مواليد برج الثور الذين سيتأثرون باكتمال القمر أنهم سيضعون حدوداً خاصة لشريك الحياة مع وضع التزامات تخصهم لكي يقدرون على تقييم العلاقة وتحديد إذا كانت ستكمل أم لا خاصة وهو يحتاج لشخص لا يعوق أهدافه. أما عن مواليد برج الجوزاء فإن اكتمال القمر سيؤثر على مجال العمل فمن المحتمل تغيير المهنة أو النشاط الخاص به خلال الفترة القادمة، أما بالنسبة لمواليد برج السرطان ستكون هناك بداية جديدة كان ينتظرها منذ فترة ستغير مجرى حياته للأفضل.

وعن مواليد برج العذراء فهم سيتجهون لحسم علاقة متعبة وإنهاءها بشكل قاطع، مع خوض تجربة جديدة لكي يحصد ثمار جهده ومكاسبه، وحذرت مواليد برج العذراء من ظهور بعض الخفايا وكشف الأسرار والخيانات، مع زيادة الابتزاز والاستغلال فيجب أن يكون حذراً في التعامل مع الأشخاص الآخرين، وأضافت عن مواليد برج الحوت أن مع اكتمال القمر هو نهاية لعلاقة متعبة مع كشف كذب وخداع استمر لأكثر من عام في حياتك، كما ستزداد بصيرتك في معرفة الكثير من الأشياء والأحداث.