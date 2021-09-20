رئيس بلدية السلمية يستعرض واجبات المجلس!

حماة- يارا ونوس

بعد طول انتظار، استكمل مجلس مدينة السلمية تعبيد الكورنيش الغربي الممتد من دوار العروبة وصولاً إلى طريق المزيرعة، البالغ طوله ٣٠٠ متر.

وأوضح رئيس مجلس المدينة زكريا فهد أن المجلس يقوم بمجموعة إصلاحات تمثّلت بتنفيذ مشروع تعبيد للطريق المذكور سابقاً بالتعاون مع الخدمات الفنية بحماة، وقد باشرت ورشات من مجلس المدينة بفرش حصى السيل والبحص بطبقتين تمهيداً لتزفيته، وكانت من ضمن الإصلاحات الجارية -وهي قيد التنفيذ حالياً- قيام عمال قسم النظافة بتنظيف خطوط الصرف الصحي وصيانتها، وتسليك المطريات استعداداً لفصل الشتاء، إضافة إلى تركيب أغطية جديدة كبديل عن الأغطية التي تمت سرقتها وبيعها، خاصة بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى الأعمال المعتادة من نقل الردميات وترحيل الأتربة والأنقاض من عدة شوارع متفرقة.

وعن المشاريع التي سيتم تنفيذها قريباً، أوضح فهد أنه تم التعاقد مع متعهد بقيمة 15 مليون ل.س لتنفيذ أجهزة الطاقة البديلة لإنارة طريق حمص، خاصة الشارع الممتد من دوار الكراجات باتجاه شركة القطن جنوباً.

أما بالنسبة للمشاريع المقترحة فلفت رئيس المجلس إلى اقتراح توسيع المدخل الجنوبي للمدينة، إذ تمت مراسلة المحافظة بهذا الاقتراح، وبانتظار الموافقة لتنفيذه.

وبخصوص المعوقات أوضح فهد أن المجلس يعاني من قلة الإيرادات، والنقص بالكادر العمالي، حيث يبلغ عدد العمال 28 عاملاً، بينهم كبار بالسن يعانون من أمراض عديدة، لافتاً إلى أن حجم العمل كبير جداً في المدينة مقارنة مع عدد العمال، إضافة إلى النقص بالكادر الإداري والفني.

وحول الآليات التابعة للمجلس بيّن فهد أن أغلبها قديمة ومتهالكة، وتحتاج إلى صيانة بشكل مستمر.