على غرار أفلام الرعب.. دمية تهدد إنساناً

لم يهنأ رجل بريطاني بمنزل اشتراه حديثاً، حتى دب الرعب في قلبه، عندما وجد دمية في مكان لا يخطر على بال، وكانت مرفقة برسالة تهديد مكتوبة بخط اليد.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن جوناثان لويس (32 عاماً) استلم مفاتيح منزله الجديد في مقاطعة سري، جنوبي إنكلترا.

وبعدما دخل المنزل، أثار انتباهه عاموداً استنادياً رقيقاً أسفل الدرج، فأراد أن يعرف ما الذي يوجد خلفه، وبعدما أزال جزءاً من العامود وجود دمية ترتدي فستاناً، وفي يديها رسالة مكتوبة، وحسب الصحيفة إن الأبدان تقشعر لمحتواها.

وجاء في الرسالة كيف أن الدمية تمكنت من قتل مالكي العقار السابقين في عام 1961، قبل أن تضيف “أتمنى أن تنام جيداً”.

لكن وكيل العقارات أبلغ لويس أن العامود جديد، وبني قبل 4 أو 5 سنوات فقط، مما يعني أن مالكي العقار في هذه الفترة هم الذين وضعوا الدمية ورسالة القتل، ومما جاء في الرسالة: عزيزي القارئ/ المالك الجديد للمنزل.. إسمي إيميلي. كان المالكون الأصليون يعيشون في هذا المنزل عام 1961 أنا لم أحبهم، ولذلك كان عليهم أن يرحلوا”.

وأضافت “كل ما فعلوه هو أنهم كانوا يغنون بشكل مقزز، والطعن حتى الموت كان خياري بالنسبة لهم، لذا آملة أن يكون لديك سكاكين”.