في محاولة لتصحيح الأمور.. كرة الجيش تفرض عقوبات مالية على لاعبيها

شكّلت خسارة فريق الجيش مباراته أمام النواعير بهدف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز بكرة القدم صدمة لعشاق ومحبي الفريق الذين كانوا يأملون بأن يحقق فريقهم فوزاً يبقيه في مقدمة الترتيب، مدير الفريق المقدم أيهم الباشا أوضح لـ “البعث” أن الفريق تحضّر بشكل جيد للدوري، وحقق نتائج مقبولة في الجولات الثلاث الماضية، ولم يكن سيئاً في مباراة النواعير، بل على العكس قدم مباراة قوية وأداء مقبولاً، ولولا سوء الحظ وبعض الأخطاء التي رافقت مسيرة المباراة لخرج على الأقل بنقطة التعادل.

وكشف الباشا أن إدارة النادي، فور العودة من مباراة النواعير، عقدت اجتماعاً طارئاً بحضور الكادر الفني والإداري للفريق، وذلك لتقييم النتائج التي سجلت مع انطلاقة الموسم الكروي، خاصة التعثر أمام النواعير، وحالة الفريق بشكل عام، حيث تم الاطلاع على التقرير الذي قدمه الكادر الفني، وأسباب الهزيمة التي جاءت بسبب رعونة مهاجمي الفريق الذين تسابقوا على إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى.

وأضاف مدير الفريق: تم الاتفاق مع نهاية الاجتماع على تجديد الثقة بالجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد عزام، “ومنحه صلاحيات إضافية لتصحيح الأمور”، كما تم توجيه عقوبات مالية وإنذار أخير بحق المقصّرين من الكوادر واللاعبين، عملاً بالنظام الذي تم وضعه قبل بداية الموسم، وكل ذلك بهدف تحسين النتائج، وتطوير أداء الفريق في الجولات المقبلة.

عماد درويش