حماة- ذكاء أسعد

ضمن خطة الهيئة العامة للثروة السمكية لاستزراع السدود والبحيرات والسدات المائية، تم استزراع 40 ألف اصبعية كارب عام ومشط في بحرة قلعة المضيق .

وأوضح مدير الهيئة الدكتور عبد اللطيف علي أن الغاية من عملية الاستزراع تحسين المخزون السمكي، وزيادة الإنتاجية، وتأمين مادة سمكية للمجتمع المحلي المحيط بالبحرة، داعياً المجتمع المحلي للحفاظ على هذه الاصبعيات حتى تصل إلى مرحلة النضج وتبدأ بالتكاثر الطبيعي ضمن البحرة .

المهندس محمود عيسى مدير الثروة السمكية بحماة بيّن أنه تم توزيع الاصبعيات على المزارع الأسرية مجاناً، وتعمل الهيئة على رفد المياه العامة بشكل دائم ومستمر باصبعيات أسماك المياه العذبة، حيث ستتم بعد ذلك وفق مراحل زراعة المسطحات المائية (المياه العامة) في منطقة الغاب.

يشار إلى أن المخطط زراعة سد أفاميا بـ 60 ألفاً، ومزرعة باب الطاقة بـ 30 ألفاً، وناعور شطحة بـ 20 ألفاً، وناعور جورين بـ 20 ألفاً، وبركة البراص بـ 10 آلاف اصبعية من أسماك الكارب والمشط .

يذكر أن محافظة حماة تعتبر من أهم رافدي السوق المحلية بالأسماك، وبسبب الأعمال الإرهابية، وتدمير البنى التحتية، وخروج ما يزيد عن 80% من المزارع خارج الخدمة، فإن ذلك أدى إلى تراجعها.