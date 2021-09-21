القهوة أهم صديق لك فى رحلة الدايت

تحمل القهوة العديد من الفوائد الصحية، فإن فنجان واحد فقط يساعدك في اليقظة وزيادة الانتباه والتركيز في مهام يومك، ولم يقتصر دورها عند ذلك فحسب، بل أنها تلعب دوراً مهماً في رحلة إنقاص وزنك، ومعركتك ضد السمنة، فإن فنجان القهوة يحتوى على ما يعادل 64 ملليجرام من الكافيين، وهي نسبة أعلى من الكافيين الموجود في الشاي الأخضر والذي لا يتجاوز 40 ملليجرام، حيث يعمل الكافيين الموجود في القهوة السوداء كمنشط، لأنه ينشط ضربات القلب والدورة الدموية، بجانب أنه سوف يمنحنا أيضاً طاقة إضافية لأدائنا وقدرتنا على التحمل، خاصة إذا كنا نقوم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مما يسهم في خسارة الدهون. وفيما يلي نرصد لماذا يجب عليك تناول القهوة إذا قررت استعادة رشاقتك:

تحرق الدهون: يساعد حمض الكلوروجينيك في القهوة بعملية حرق الدهون، حيث تعمل هذه المواد على تنشيط الإنزيم في جهاز الهضم، القادر على تكسير الدهون، وقد تستغرق العملية العادية حوالي 20 دقيقة لحرق الدهون.

تعزيز عملية الهضم: تتمكن القهوة من تقسيم الأطعمة إلى أجزاء أصغر، لاسيما بعد الوجبات الدسمة، مما يسهل عملية الهضم بكفاءة، وبالتالي يساعد نظام الهضم الفعال لحرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية.

مدرة للبول: الكافيين الموجود في القهوة له تأثير مدر للبول، ويسهم في إطلاق النفايات الموجودة في الكلى، بجانب انه بجنبك السوائل الزائدة في جسمك، بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب القهوة السوداء مباشرة بعد الاستيقاظ على معدة فارغة سيساعد على التخلص من الفضلات وتجنب الإمساك.

من مضادات الأكسدة: يمكن أن تساعدك مضادات الأكسدة بالقهوة أيضاً على نجاح برنامج إنقاص الوزن، نظراً لدورها في عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية.

تحتوي على سعرات حرارية منخفضة: يحتوي فنجان القهوة العادي على 2 سعرة حرارية فقط، لذا تعد من المشروبات التي تساعد على إنقاص الوزن، كما أنها تلعب دوراً في تقليل امتصاص الدهون.