بدء قطاف القطن بالرقة والاستلام بداية الشهر

الرقة- حمودالعجاج

بدأت عمليات قطاف القطن في محافظه الرقة في وقت بلغت فيه المساحة الإجمالية -وفقاً لتقديريات مديرية الزراعة- 14000 هكتاراً منها 475 هكتاراً فقط مزروعة في الريف المحرر الشرقي والغربي (السبخة ومعدان ودبسي عفنان) وبإنتاج إجمالي يقدر بـ45 ألف طن، وبمتوسط إنتاج 200- 300 كغ للدونم .

و أكد افلاحون أن الميليشيات الانفصالية المدعومة من أمريكا تفاجأت برفع الحكومة السورية أسعار شراء محصول القطن هذا الموسم إلى 2500 ليرة للكيلوغرام الواحد، مما اضطرهم إلى رفع أسعارها إلى نفس السعر بعد أن كانت قد حددته بـ 1950 ليرة للكيلو غرام كي تمنع وصول الأقطان إلى مراكز التسويق المعتمدة من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

وبين مدير فرع المصرف الزراعي بالسبخة المهندس تركي الحميد أن شلول القطن متوفرة بكميات كافية ويبدأ توزيعها خلال الأسبوع الحالي من خلال الجمعيات الفلاحية بعد حجز 10 آلاف شل قطني بسعر 11000 ليرة للشلل الواحد مع 20 غرام من الخيوط لكل شل بسعر 350 ليرة بأرض مستودع المصرف.

وبين عبد الرزاق شحاذة عضو مجلس محافظة الرقة أن محصول القطن تعرض خلال هذا الموسم إلى نقص في مياه الري نتيجة تحكم الميليشيات الانفصالية بمصادر مياه الري، إضافة إلى تدني منسوب المياه في نهر الفرات وانخفاض الغزارة في بحيرة الأسد إلى أقل من النصف بسبب ممارسات النظام التركي الهادفة إلى منع وصول الكميات المعتادة من المياه من خلال سد الفرات، إضافة الى تعرض المحصول إلى موجة الحر العالية التي رافقت نمو نبات القطن خلال الصيف الحالي.

من جهة أخرى أكد مدير محلج الرقة محمد الشيخ حسن أن محلج الرقه المؤقت، سيبدأ استلام الأقطان بداية الشهر القادم في حلقة التسويق بمدينة السبخة، على أن تسوق الأقطان في ريف الرقة الغربي المحرر إلى محلج تشرين في محافظة حلب لقرب المسافة، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى استلام نحو ألف طن من الحقول المزروعة في مجال مدينتي السبخة ومعدان بالريف الشرقي المحرر.