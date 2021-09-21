صالات حلب “للسورية” تبدأ ببيع مادتي السكر والشاي

حلب- معن الغادري

باشر فرع السورية للتجارة بحلب عبر صالاته ومنافذ بيعه بيع مادتي السكر والشاي بالسعر الحر دون الحاجة إلى انتظار الرسالة عن طريق البطاقة الإلكترونية.

وبيّن مدير فرع السورية عبد الحميد مسلم أن كافة المواد الأساسية واحتياجات الأسرة متوفرة في صالات السورية وبأسعار منافسة وأقل من السوق بنسبة تتراوح من ‎%‎20 إلى ‎%50، مشيراً إلى أن عملية تدخل السورية في السوق مستمرة لكسر الاحتكار وتعزيز دور السورية للتجارة في إحداث التوازن بين العرض والطلب بعيداً عن الجشع ومحاولات التلاعب بالأسعار.

وكشف مسلم عن توفر مادتي السكر والشاي في جميع صالات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة في المدينة والريف، وأن عملية البيع تتمّ مرة شهرياً لكل بطاقة إلكترونية، ويمكن استلام المخصّصات على مرحلة أو عدة مراحل متتالية، وأن عمليات التوزيع مستمرة شهرياً. وأكد مسلم أن السورية للتجارة مستمرة بتقديم عروضها والبيع بالتقسيط لموظفي القطاع العام وذلك للتخفيف ما أمكن من أعبائهم المالية.

يُشار إلى أنه تمّ طرح كميات كافية في صالات المؤسسة من مادة السكر وتتم عملية البيع وفق تعليمات الوزارة بسعر 2200 ليرة للكيلو الواحد، و460 حصة من مادة الشاي بسعة 400 غرام بسعر 7200 ليرة سورية.