غوتيرش يحذر في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من انقسام العالم إلى مجموعتين مختلفتين

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الصين والولايات المتحدة الأميركية على التفاهم والتحاور، محذراً من “خطورة ازدياد الانقسامات في العالم”. كلام غوتيريش جاء في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي يحضرها رؤساء أكثر من مئة دولة وتستمر فعالياتها حتى يوم الإثنين المقبل.

وقال غوتيريش: “نحن نواجه أكبر سلسلة من الأزمات في حياتنا”. كما أبدى خشيته من انقسام العالم إلى مجموعتين مختلفتين على كافة “الصعد الاقتصادية والتجارية، وإلى استراتيجيتين عسكريتين وجيوسياسيتين مختلفتين”.

وتابع: “هذه وصفة للمتاعب. سيكون الأمر أقل قابلية لتوقعه مقارنة مع الحرب الباردة. من أجل استعادة الثقة وإثارة الأمل، نحن بحاجة للتعاون”.

كما دعا إلى ضرورة “الاستثمار في الوقاية وتعزيز السلام”، مشدداً على ضرورة التقدم في “مجال نزع الأسلحة النووية ومكافحة الإرهاب”.

وأبدى غوتيريش أسفه لانتقال السلطة بـ”طريقة غير سلمية” في عدد من الدول كـ”السودان، وبورما، وغينيا”، مشيراً إلى أن “الانقسامات الموجودة في المجموعة الدولية حالياً تؤثر على حل المشاكل والتحديات”.

في حين أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب الجمعية العام للأمم المتحدة أن “واشنطن لن تلجأ إلى القوة العسكرية إلا كخيار أخير”.

وقال بايدن إن “الولايات المتحدة تريد فتح حقبة دبلوماسية بعد نهاية الحرب في أفغانستان، ولا تسعى إلى حرب باردة جديدة”، مشدداً على أن واشنطن “ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي إذا قامت إيران بالمثل”.

وفي وقت سابق قال بايدن خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنّ التعاون بين أميركا والأمم المتحدة “مبني على المبادئ والقيم المشتركة التي تمثّل أهميةً غير مسبوقة في الوقت الحالي”.

وأكّد بايدن أنّه لا يمكن لأي دولة “حل جميع المشاكل بمفردها، لذلك فالشراكة مع الأمم المتحدة أقوى من أي وقت مضى”، مشيراً إلى “دعم الولايات المتحدة الكامل لها”.

وطالب بايدن “بمواصلة العمل لتطوير القانون الدولي، لضمان الرفاهية المتساوية والسلام والأمن للجميع”، مشدداً على أنّ “هذا الأمر مهم مثلما كان عليه منذ 76 عاماً”.