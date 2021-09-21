“قَسَم” فيلم يلخص إرث شعب وجيش تناغم مع قيادته

حماة- حسان المحمد

عُرض على مسرح دار الأسد للثقافة بحماة فيلم “قَسَم” الذي يجسد بطولات الجيش العربي السوري، ويشير إلى العلاقات الإنسانية بين أبطال هذا الجيش أثناء التصدي للإرهابيين وحماتهم.

وأكد نقيب الفنانين زهير رمضان أن هذا العمل هو اختصار لحرب طالت عشر سنوات، ورؤية وقراءة جديدة للحرب وفي الوقت نفسه التمسّك بالمبادئ والقيم، ويعبّر عن موقف الشعب السوري في التصدي للإرهاب عبر الجيش العربي السوري، مشيراً إلى الأعمال التي عُرضت منذ بداية الحرب، وكان لنا كنقابة فنانين رؤية في تقييم هذه الحرب التي مرّت على بلدنا.

وبيّن المخرج وكاتب السيناريو سامي نوفل لـ”البعث” أن الفيلم تجربة خاصة عن الأفلام التي عرضت، حيث قدمت بناءً على وثيقة، موضحاً أنه كان من المقرّر عرضه على المسرح الخشبي لكن نتيجة الظروف والتباعد المكاني جراء فيروس كورونا حولناه إلى مشروع سينمائي. ولفت نوفل إلى أن “قسم” فيلم روائي يحاكي بطولات الجندي العربي السوري، وأن الانتصار هو عبارة عن سلسلة متكاملة ضمن رحلة من المشاعر الإنسانية والمفاهيم، والعلاقة العسكرية الإنسانية بين أفراد الجيش جميعاً من ضباط وجنود، مؤكداً الدور الكبير للتربية والمرأة والموروث والتعايش مع المجتمع.

وأوضح بطل الفيلم الفنان باسل حيدر أن “قَسَم” تجربة جديدة من نوعها حاولنا قدر المستطاع أن نرتقي بها نوعياً، ومهما حاولنا تجسيد بطولات الجيش العظيم فهو قليل أمام تضحياتهم الكبيرة.

يُشار إلى أن فيلم “قَسَم” أنتجته نقابة الفنانين برعاية القيادة المركزية للحزب، حيث استخدمت في إنتاجه تكنولوجيا متطورة في مجال الصوت والصورة، وقد أبدع المخرج سامي نوفل في توظيف الواقع الافتراضي بالتفاعل مع الواقع الحقيقي، متعمقاً في عرض مشاعر شخصيات الفيلم وأحاسيسهم، ولعلّ أهم رسالة عبّر عنها الفيلم هي أن الشهادة أعلى رتبة عسكرية في الجيش العربي السوري.