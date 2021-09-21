كرة شهبا تبحث عن الاستفادة من دروس السنوات السابقة

السويداء- زياد عامر

بعد أن هبطت كرة نادي شهبا من الدرجة الأولى منذ ست سنوات، تعددت محاولات العودة وآخرها الموسم الماضي عبر دعم مادي غير مسبوق من الفعاليات الاجتماعية والمغتربين، ووعود بتقديم 50 مليون ليرة سورية في حال الصعود، لكن الإخفاق كان حاضراً، وبالتالي تم إعفاء الجهاز الفني والإداري مجدداً.

رئيس النادي غسان الطويل كشف لـ “البعث” عن واقع صعب يعيشه النادي، مؤكداً أن الرغبة بالعودة للدرجة الأولى تتطلب الاستفادة من تجارب السنوات السابقة، ومن وجود فريق الشباب بالدرجة الأولى إلى جانب أندية الشرطة والحرجلة والكسوة والنضال، وأضاف الطويل: خلال الأيام القليلة القادمة سنقوم بتسمية الأجهزة الفنية لفرق الرجال والناشئين والأشبال باعتبار الجهاز الفني لفريق الشباب مستقراً منذ الموسم الماضي.

وعن باقي الألعاب أوضح رئيس النادي وجود إنجازات تحققت في رياضات الشطرنج والجمباز والتايكوندو والمواي تاي والكاراتيه والملاكمة، وسينال أصحابها التكريم في المستقبل القريب، مبيّناً أن المنغصات التي تواجه النادي كثيرة جداً، فواقع المنشأة أضحى بعيداً عن الجودة، ومنذ سنوات ترفع الدراسات والكشوف لترميم مقر الإدارة وصالة الجمباز والكاراتيه دون جدوى على أمل أن يتحقق المراد في الأيام القادمة.

ولدى سؤاله عن الاستثمارات أجاب الطويل: من خلال استثمار الملعب المعشب الصناعي، والواقع المادي مقبول إلى حد ما، وهناك عدة وعود من أصحاب الأيادي البيضاء لدعم كرة الرجال لتعود إلى مكانها الطبيعي.