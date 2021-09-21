محكمة تركية تفضح انتهاكات حقوق الإنسان في نظام أردوغان

أعلنت منظمة (محكمة تركيا) غير الحقوقية المعنية بفضح انتهاكات حقوق الانسان في تركيا عن عقد محاكمة رمزية لحكومة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لشنه حملة ممنهجة ضد معارضيه شملت عمليات اختطاف قسري وتعذيب.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن (محكمة تركيا) وهي مبادرة لفضح انتهاكات حقوق الانسان في تركيا نشرت تقارير تحت ستة عناوين مختلفة في نطاق الإجراءات حول التعذيب والاختفاء القسري والإفلات من العقاب وحرية الصحافة والتعبير والحق في الوصول إلى العدالة والجرائم ضد الانسانية في تركيا.

وأضافت الصحيفة أن المحاكمة تستمر في جنيف لمدة أربعة أيام بمشاركة قضاة بعضهم عملوا سابقاً في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان إضافة إلى سكرتير لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة وقاضي المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا ونائب رئيس المحكمة الإدارية لمجلس أوروبا وخلال المحاكمة تم عرض تقارير المحامين المشهورين عالمياً وشهادات ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ضد حكومة رئيس النظام التركي.

ومن المقرر نشر جميع وثائق المحكمة والشهادات وقرارات القضاة بشفافية كاملة من خلال أدوات الاتصال الرقمية الحديثة التي تريد المحكمة من خلالها إعلام وتوعية المجتمع الدولي حول حقوق الانسان في تركيا.

كما تقرر الإعلان عن حكم المحاكم في الـ 24 من أيلول الجاري وبناء على الحكم من المتوقع أن تتقدم المحكمة بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص.