مشاركة مفيدة لشطرنج الفئات العمرية في بطولة آسيا والنتائج ضمن المتوقع

اختتمت يوم أمس بطولة آسيا للفئات العمرية: (8-10-12-14-16-18) سنة بالشطرنج التي أقيمت على الشبكة العنكبوتية (اون لاين)، وشارك فيها 16 لاعباً من لاعبي منتخبنا الوطني، إلى جانب 13 دولة آسيوية هي: (بنغلادش- الهند- إيران- الأردن- المالديف- نيبال- عُمان- قيرغيزستان- الإمارات- أوزباكستان- فلسطين- الكويت- كازاخستان).

النتائج التي تحققت كانت ضمن المتوقع، خاصة أن المشاركة كانت كبيرة وعالية المستوى، وهذا دفع كوادر اللعبة للتفاؤل بالمستقبل على أمل أن يطبق النظام المتبع في البطولات الدولية عبر (الاون لاين) في البطولات المحلية دون وسائل للغش كونها تقام اون لاين.

رئيس اتحاد اللعبة علي عباس كشف لـ “البعث” أن البطولة أقيمت وفق نظام “رابيد” 15 دقيقة لكل جولة، مع إضافة 10 ثوان مع كل نقلة، واستمرت المنافسات على مدى ثلاثة أيام، وحقق لاعبو منتخبنا نتائج مقبولة هي الأفضل لشطرنجنا بهذه الفئات، خاصة أن المشاركين فيها من دول متقدمة باللعبة مثل إيران (التي شاركت بـ 40 لاعباً)، والهند (التي شاركت بـ 50 لاعباً)، وغيرهما من دول آسيا المتطورة، وأضاف عباس: أنا مقتنع بالأداء الذي قدمه لاعبو المنتخب، والملاحظ أن ترتيب لاعبينا لم يكن بعيداً عن المراتب الأولى، وابتعد البعض منهم بفارق نصف نقطة، وهذا فارق ليس بكبير بلعبة الشطرنج، على العموم نحن في اتحاد اللعبة راضون عن النتائج التي تحققت، لكننا نأمل في المستقبل أن تتحسن النتائج والترتيب.

وفي نظرة على النتائج نلاحظ أنه في فئة 8 سنوات، (شارك في الفئة 136 لاعباً)، حقق لاعبنا رامي طلب الترتيب السابع (رابع مكرر)، فتعادل على المركز مع عدد من اللاعبين، وتأخر بفارق الجداء، كما نال مازن الفندي الترتيب الخامس (والرابع مكرر)، ونال فؤاد عقيلي الترتيب 39، وكريم الأطرش 46، وحيدرة عمراني 62، وفي فئة 10 سنوات، بمشاركة 135 لاعباً، نال لاعبنا ورد حسن الترتيب 142، وأرسين كيفيان 150، وأيهم قرطيش 103، وفي فئة 12 سنة، بمشاركة 98 لاعباً، نال لاعبنا زين إبراهيم الترتيب 27، وفي فئة 14 سنة، بمشاركة 94 لاعباً، نال لاعبنا ادوار لطيفة الترتيب 12، وحمزة مسعود المركز 34، وبفئة 16 سنة، بمشاركة 52 لاعباً، نال ريان ديب الترتيب 30، وحسين زيد 34، وأيمن النسر 32، وتيم الشوفي 47، وبفئة 18 سنة، بمشاركة 28 لاعباً، حقق لاعبنا الترتيب 14.

عماد درويش