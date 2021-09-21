مشروع تنموي في حمص لذوي الشهداء والجرحى

حمص- سمر محفوض

أطلقت جمعية “صامدون رغم الجراح” مشروعها التنموي الإنتاجي الأول من خلال افتتاح مشغل خياطة بـ8 ماكينات يوفر فرص عمل لـ10 أسر حالياً من ذوي الشهداء والجرحى.

واعتبر محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أن إطلاق مشروع المشغل يشكل خطوة مهمة لتشغيل ذوي الشهداء والجرحى وتوفير فرص عمل لهم ومصدر رزق يساعد على تحسين مستواهم المعيشي، ويمثل مورداً مادياً للجمعية باعتباره مشروعاً تنموياً يطبق على أرض الواقع، مؤكداً الاستمرار بتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لإقامة المشاريع الصغيرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الجريح بشير العلي أن المشروع يعدّ نقلة نوعية للجمعية يحولها من مستهلكة إلى منتجة ويسهم بدخول سوق العمل ويوفر دخلاً لأسر الشهداء والجرحى، وسيتمّ العمل على توسعة المشغل مستقبلاً من خلال استقدام آلات خياطة لتأمين مزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أنه تمّ التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لتأمين 100 قطعة من الملابس لطواقمها العاملة، وسيتمّ العمل على التعاقد مع شركات أخرى.