الكرملين يأسف لعدم تحدّث بايدن عن علاقات دولية على أساس الاحترام المتبادل

أعرب الكرملين عن أسفه لعدم تحدّث الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة ألقاها من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء عن أهمية بناء علاقات دولية على أساس الاحترام المتبادل.

وقال المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف خلال موجز صحفي اليوم الأربعاء: “للأسف لم نسمع تصريحات مفادها أن العلاقات يجب بناؤها على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح الآخر، وعلى أساس المساواة. لكنها مبادئ نتمسك بها نحن”.

مع ذلك أشار بيسكوف إلى أن الأهم بالنسبة لموسكو هو أن “بايدن تحدّث عن انتهاء الحروب وافتتاح عهد الدبلوماسية، وهو كلام من المشجّع سماعه دون أي شك”.

في سياق متصل، استضافت فنلندا اجتماعاً بين رئيسي الأركان العامة الروسي والأمريكي، بحثا خلاله تقليص خطر وقوع الحوادث بين عسكريي دولتيهما.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع بين رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، عقد في مقر الحكومة الفنلندية بمدينة فانتا، على بعد 40 كلم شمالي العاصمة هلسنكي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن غيراسيموف وميلي بحثا “مسائل ذات اهتمام مشترك، منها تقليص خطر وقوع الحوادث خلال ممارسة الأنشطة العسكرية”، لافتاً إلى أن اللقاء حظي بطابع بنّاء.

في سياق دولي آخر، وصفت عضو مجلس الاتحاد الروسي في مدينة سيفاستوبول السيناتور يكيترينا ألتابايفا كلام أردوغان حول ما وصفه بـ”الضم القسري لشبه جزيرة القرم” بالتعدي الواضح على وحدة الأراضي الروسية.

ونقلت سبوتنيك عن ألتابايفا قولها: إن هذا الكلام فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم ربما يكون حنيناً لماضي العصور الوسطى لكن قرار سكان القرم غير مشروط ونهائي.

وشدّدت ألتابايفا على أن روسيا ستتبع دستورها بدقة معتبرة أن التهجم على وحدة أراضي روسيا موضوع سيّئ.

وأصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري في آذار 2014 حيث صوّت 96.77 بالمئة من سكانها و95.6 بالمئة من سكان سيفاستوبول لمصلحة الانضمام إلى روسيا.

وكانت روسيا أكدت أمس رفضها ادعاءات النظام التركي حول عدم شرعية الانتخابات الروسية في شبه جزيرة القرم مبيّنة أنها لن تترك موقف أنقرة يمرّ.

داخلياً، أكدت وزارة الطوارئ الروسية اليوم اختفاء طائرة من طراز (ان 26) على متنها ستة أشخاص من على شاشة الرادارات في إقليم خاباروفسك بأقصى شرق البلاد.

ووفق البيانات المتوفرة فإن الطائرة التابعة لمؤسسة الاختبارات والنظم الجوية اختفت من الرادارات في منطقة جبلية تقع فيها محمية طبيعية على بعد نحو 38 كلم من مدينة خاباروفسك أثناء تنفيذها طلعة تقنية بهدف اختبار أجهزة اتصال جوية.

وأوضحت وكالة انترفاكس نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع أن تحليق الطائرة جرى عند ارتفاع 600 متر. وهرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة التي اختفت فيها الطائرة بحثاً عنها.